miércoles 29 de abril del 2026
ASTROLOGíA Hoy 00:00

Horóscopo de hoy 29 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Horóscopo de hoy 29 de abril de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de abril de 2026? Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Energía de sobra, pero ojo con atropellar. Hoy te conviene pensar dos veces antes de decir algo que después no tenga vuelta atrás. En lo laboral, se abre una oportunidad si sabés escuchar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para bajar a tierra ideas que venías dando vueltas. Tu constancia rinde frutos, pero no te cierres a cambiar un plan. Un mimo —comida rica o descanso— te va a venir diez puntos.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás filoso con la palabra, usalo a favor. Buen momento para aclarar malentendidos o encarar una charla pendiente. Evitá dispersarte con mil cosas a la vez.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel. No te tomes todo tan personal. Apoyarte en alguien de confianza te va a ayudar a ordenar lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se te da bien liderar, pero hoy el desafío es correrte un poco del centro. Escuchar otras miradas te suma. En el amor, menos show y más autenticidad.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día productivo si soltás el perfeccionismo extremo. No todo tiene que salir impecable para avanzar. Cuidá tu energía y hacé pausas.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero alguien puede sacarte de eje. Antes de reaccionar, respirá. Una decisión que venías evitando ya no puede esperar más.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición a full. Confiá en lo que percibís, pero no te cierres. En lo laboral, se activa algo que te entusiasma. En vínculos, evitá los celos innecesarios.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de salir, moverte y romper la rutina. Buen día para planear un viaje o una escapada. Cuidado con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La disciplina te juega a favor, pero no te olvides de disfrutar el proceso. Una noticia laboral puede darte un empujón. Aflojá un poco el control.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y ganas de hacer algo distinto. Animate a salir de lo conocido. En lo afectivo, alguien te sorprende con un gesto inesperado.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más introspectivo. Aprovechá para conectar con vos y bajar un cambio. Una señal o intuición te marca por dónde seguir. No la ignores.

