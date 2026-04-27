De Marta Fort a la China Ansa, Juli Poggio y Anita Espasandin, la tendencia white que se impuso en los Martín Fierro de la Moda

Los Martín Fierro de la Moda, edición 2026, dieron cátedra de cómo la industria nacional habla de las tendencias en las temporadas, las apuestas originales y cómo se puede realizar arte con los looks. Es por eso que las mejores celebridades fueron premiadas por su influencia en este ámbito y el diferencial que marcan en todos los expertos. De Marta Fort a la China Ansa, Juli Poggio y Anita Espasandin, las famosas eligieron el color Pantone 2026, y dieron cátedra de cómo el total white se impuso en este evento masivo.

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda

El blanco en su propuesta más pura

El blanco es uno de los colores más elegidos para imponer los looks de gala, elegancia y sofisticación. Es por eso que algunas famosas optaron por armar un atuendo completamente de este color, sin darle un agregado de detalles. Anita Espasandin fue una de ellas, y demostró su amor por la ropa sensual al apuntar por un vestido ceñido al cuerpo. El mismo contaba con un escote en V pronunciado, y unos pliegues que destacaban su figura natural.

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

Evelyn Botto también eligió la sastrería como manera de imponerse, y logró subir al escenario al recibir la terna de Mejor estilo femenino en streaming. Para la ocasión, eligió un traje compuesto por chaleco y pantalón holgado. Sin embargo, ella abrió el juego a algunos detalles, al aportar un abrigo de tul blanco con pequeñas plumas al final, que le daba movimiento y presencia a su maquillaje estilo gótico.

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

Las colas largas y las plumas: un detalle que eleva el total white

Los looks total white se destacan por robarse las miradas de las cámaras, sobre todo al imponerse en grandes atuendos de tamaños exhorbitantes. Es así como los diseños princesa se vuelven parte de la alfombra roja, sobre todo por sus faldas de gran tamaño y colas largas que elevan la presencia de las celebridades. Marta Fort y Stephanie Demner dieron cátedra de esto, al lucir un strapless ceñido al cuerpo, con una cola destacada, ya sea de tul como de plumas.

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

Las plumas también fueron un detalle elegido por muchas, al igual que los brillos y los juegos con el encaje. La China Ansa y Valeria Mazza dieron cátedra de esto, con dos estilos completamente opuestos. Por un lado, la conductora fue por la sensualidad del vestido ceñido, con transparencias y agregados brillosos a mano, encontrando las plumas en su boa que acompañó al look. Por otro lado, la modelo apostó por un gran diseño de alta costura de silueta evasé, donde se fusionan diferentes tipos de plumas y largos.

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: APTRA

La performance como forma de moda: el blanco como centro

Las celebridades entienden que la moda habla, y es una manera artística de emitir un mensaje. Juli Poggio decidió hacer un homenaje a Susana Giménez y sus Susanos, reinterprentándolo en ella como centro de protagonismo, de vestido blanco y cabello rojizo, y sus Julietos en un total black anónimo. Para esto, ella jugó con las diferentes texturas, y las transparencias en algunos lados del look. Por su lado, la influencer Sereinne aportó identidad nacional al lucir un clásico vestido ceñido al cuerpo con la inscripción: "La moda es política", dejando en claro una performance más ligada a la denuncia pública de la actualidad de la industria.

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

Los looks total white de los Martín Fierro de la Moda / Créditos: Telefe

La tendencia del total white se impuso en los Martín Fierro de la Moda, de la mano de las celebridades más importantes. Desde los atuendos puros, los detalles en plumas y brillos hasta las performance con mensajes cargados, las famosas dieron cátedra de que son más que solo fanáticas de las prendas, y que encuentran el arte y las tendencias en todos sus atuendos.

A.E