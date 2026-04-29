Clásico y elegante: el look de Iván de Pineda en la avant premiere de El Diablo viste a la Moda 2

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) se vistió de gala para la Avant Premier de El Diablo Viste a la Moda 2. Celebridades, modelos, diseñadores y algunos de los nombres más rutilantes de la industria, dijeron presente en la gala organizada por Elina Costantini, en colaboración con Disney, y dieron cátedra con sus looks. Claramente, Iván de Pineda fue uno de los invitados y demostró por qué es uno de los modelos más importantes a nivel internacional.

La avant premiere de El Diablo viste a la Moda 2 / Créditos: Prensa

Sutilezas, clásico y elegante: el sastrero de Iván de Pineda para la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2

"El Diablo viste a la Moda 2" fue uno de los estrenos más importantes alrededor del mundo. La secuela de la película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelve a poner el foco en la industria fashionista y en la importancia de las revistas que cubren estos eventos. Es por eso que, en la Argentina, decidieron celebrarlo entre la elegancia del MALBA, y con una lista de invitados exclusiva. Desde diseñadores de moda como Adrián Brown y Benito Fernández hasta figuras como Juli Poggio y Nacha Guevara, los presentes dieron cátedra de cómo ser elegantes y apuntar a la alta costura.

Iván de Pineda se destacó por su usual elegancia y su apuesta por lo clásico y sutil. El conductor y modelo apuntó por un estilo "caballero moderno" y eligió un traje azúl petróleo de doble pieza. Se trataba de un sastrero de saco de doble botón, cruzado en el pecho, y que se volvía la prenda principal del atuendo. El mismo contaba con el sutil detalle del botón inferior desabrochado, en un toque de "sprezzatura" no rígido, y el uso del "reloj de bolsillo" que elevaba el atuendo.

Iván de Pineda en la avant premiere de El Diablo viste a la Moda 2 / Créditos: Prensa

Rojo y negro: el dresscode de la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2

Las celebridades presentes como Claudio Cosano, Adriana Costantini, Fabian Zitta, Pucheta-Paz, Rossella della Giovampaola, Marcela Tinayre, María Belén Ludueña y Sofía "La Reini" Gonet siguieron un dresscode claro y acorde al estreno de la película fashionista: red and black. De esta manera, imitaban al diablo en sus mejores prendas, dándole un peso esencial a la alta costura y las tendencias más lujosas y exclusivas.

Es así como los vestidos exhorbitantes, las transparencias, los brillos y los estampados fueron el centro de atención de la velada, y se fusionaron para marcar la originalidad del arte del diseño de indumentaria. La propuesta de la noche se alineó con el objetivo de generar experiencias que vinculen la moda en diálogo con la escena cultural y cinematográfica local, y reflejando el cruce entre una producción internacional y la alta costura argentina.

La avant premiere de El Diablo viste a la Moda 2 / Créditos: Prensa

Iván de Pineda siguió este lineamiento y demostró por qué es uno de los modelos más sutiles y elegantes de la industria internacional. Con un traje sastrero digno de una velada con el diablo, el conductor disfrutó de la experiencia en el MALBA, por la avant premiere de "El Diablo viste a la Moda 2". Sus seguidores y los presentes no dudaron en elogiarlo y halagar cómo una elección clásica puede ser ideal para una noche de alta costura.

A.E