Sofía Chiodi, la niñera de Mirko, mostró su nuevo trabajo en España: "Muy feliz"

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko, atraviesa una nueva etapa en España y decidió compartir algunos avances vinculados a su presente. Conocida por haber acompañado durante años a Marley y a su hijo en distintos viajes y actividades, la joven continúa construyendo su vida en Madrid mientras suma nuevas experiencias. Su recorrido incluye varias etapas y proyectos que fueron marcando su camino desde su llegada a Europa, donde desarrolla nuevas actividades alejadas de los viajes constantes.

La nueva vida de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko: Lejos de los viajes y con un nuevo trabajo en España

Sofía Chiodi compartió en los últimos días una novedad vinculada a su presente laboral en España. A través de una publicación en redes sociales, la joven mostró el proceso que atravesó para incorporarse a una nueva empresa y celebró el resultado con un mensaje breve que resumió su entusiasmo por esta etapa. La secuencia incluyó distintas imágenes que permitieron conocer cómo fue el camino desde la búsqueda de empleo hasta la confirmación de su incorporación.

Sofía Chiodi y Mirko

Entre las capturas que compartió apareció una conversación en la que comentaba a una amiga que había visto una oportunidad laboral en Uniqlo y que planeaba enviar su currículum. Poco después, también mostró la respuesta que recibió tras completar el proceso de selección. Desde la compañía le comunicaron que su perfil había sido valorado positivamente y que deseaban sumarla a su equipo de trabajo, una noticia que marcó el comienzo de este nuevo desafío profesional en Madrid.

El nuevo trabajo de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko

Días más tarde, Sofía Chiodi volvió a compartir imágenes relacionadas con su experiencia laboral. En esta ocasión dejó ver algunos aspectos de la dinámica interna de la empresa, incluyendo un panel destinado a que los empleados intercambien mensajes de reconocimiento entre compañeros. La joven contó que había recibido dos notas durante sus primeras semanas de trabajo, un gesto que quiso destacar entre las experiencias que viene acumulando en este nuevo empleo.

El nuevo trabajo de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko

Las tarjetas incluían comentarios de colegas que valoraban su desempeño durante el período de adaptación. En ambos mensajes se hacía referencia a su rápida incorporación a las tareas diarias, su predisposición para aprender y el trabajo realizado en diferentes áreas de la tienda. Para Sofía, estos reconocimientos representaron un detalle especial en medio de una etapa que comenzó hace apenas unas semanas y que continúa desarrollándose en la capital española.

De niñera de Mirko y Milenka a rearmar su vida en Madrid: El presente de Sofía Chiodi

Aunque hoy transita una nueva experiencia laboral, muchos conocieron a Sofía Chiodi por su vínculo con Marley y sus hijos. Durante años fue la niñera de Mirko, acompañándolo en gran parte de su crecimiento, compartiendo imágenes y momentos juntos. Su rol la llevó a participar de numerosos viajes dentro y fuera del país, formando parte de la rutina familiar mientras colaboraba en el cuidado del hijo mayor del conductor. Sin embargo, paralelamente fue desarrollando proyectos propios alejados del mundo del espectáculo.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

Por su parte, la joven es maestra jardinera y, tras instalarse en España, comenzó a construir una nueva etapa profesional. En Madrid impulsó un emprendimiento personal relacionado con el universo infantil, una iniciativa que combinó conocimientos adquiridos durante años de trabajo con niños y experiencias acumuladas en distintos ámbitos laborales. De esta manera, logró desarrollar un proyecto independiente mientras continuaba adaptándose a su nueva vida en Europa.

La llegada a esta nueva experiencia representa ahora un nuevo capítulo dentro del recorrido de Sofía Chiodo. A diferencia de la etapa en la que acompañó a Mirko y Milenka o del período en que estuvo enfocada en su emprendimiento, actualmente apuesta por integrarse a una estructura de trabajo diferente, vinculada al sector comercial. Las imágenes compartidas recientemente reflejan cómo lo está viviendo y muestran una transición marcada por nuevas oportunidades, mientras continúa construyendo su camino en España.

El emprendimiento de Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko, continúa construyendo su vida en España mientras suma nuevas experiencias laborales. Su recorrido incluye el cuidado de los hijos de Marley, numerosos viajes y el desarrollo de proyectos propios. Esta nueva etapa refleja un cambio dentro de su camino profesional y muestra cómo fue ampliando sus horizontes desde su llegada a Madrid.

VDV