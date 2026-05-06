Marley mostró la cuna de su hija, Milenka: estilo vintage, diseño de princesa y sello romántico

Marley mostró la cuna de su hija Milenka, un mobiliario con estilo vintage, diseño de princesa y sello romántico que se integra a la perfección con el resto de la habitación. El entorno se presenta como un espacio luminoso y sereno, donde cada elemento acompaña la estética del lugar reflejando un ambiente cuidado y familiar.

Estilo vintage y diseño de princesa: Marley sorprendió a todos con la cuna de su hija, Milenka

Marley sorprendió a todos al presentar la cuna de Milenka, su hija, destacada por su estilo vintage y un diseño con aire de princesa que transmite un sello romántico en cada detalle. La habitación se organiza en torno a este mobiliario, con un ambiente pensado para el descanso y la cercanía. La propuesta se completa con una atmósfera que refuerza la idea de un espacio donde predomina la calma.

Marley y Milenka

En las últimas horas, el reconocido conductor compartió en sus redes sociales un video donde se lo podía ver junto a la pequeña. La secuencia mostró cómo él se acerca para despertar a la bebé, destacando lo cariñosa y alegre que está: “Mi bebita tan simpática!”. Los comentarios de sus seguidores no demoraron en llegar destacando la ambientación del espacio.

En el centro de la escena, la cuna de Milenka se convierte en protagonista por su estilo vintage, su diseño con aire de princesa y su sello romántico, donde cada detalle transmite una estética cuidada y delicada. El mobiliario está realizado en hiero en color blanco con terminaciones suaves, combina líneas curvas y adornos sutiles que evocan un encanto clásico.

Por otro lado, los tonos neutros de las sábanas y los almohadones que eligió colocar Marley en los laterales del mobiliario aportan serenidad y mantienen la misma línea estética. Mientras los bordes tallados y los tejidos finos completan una atmósfera dulce y atemporal, pensada para acompañar el crecimiento de la niña.

Marley sorprendió a todos al revelar quien le regaló a Milenka su cuna de sello romántico

En distintas publicaciones en sus redes sociales, Marley mostró parte de la habitación de Milenka, un ambiente luminoso y acogedor donde predominan las paredes blancas y un gran ventanal. En un costado, la cuna se destaca por su presencia y diseño, convirtiéndose en el punto focal del cuarto, mientras que el mobiliario que la acompaña refleja un mismo estilo.

Marley y Milenka

Pero uno de los detalles más destacados es la historia detrás de la practicuna de hierro blanca de Milenka. Según reveló el presentador, este mueble fue un regalo especial de Susana Giménez a Mirko cuando nació: “Miren dónde duerme Milenka. Esta era la cuna de Mirko que se la había regalado la tía Su. Es de hierro y la habíamos guardado”.

La elección de este elemento no solo suma valor sentimental para Marley y su familia, sino que también refuerza la estética romántica y atemporal del cuarto. La habitación de Milenka se completa con un sillón blanco ubicado frente al ventanal, donde se pueden ver algunos juguetes de los niños. La disposición del espacio permite que todo fluya con naturalidad, combinando funcionalidad y armonía.

Milenka

Marley mostró la cuna de su hija Milenka, un mobiliario con estilo vintage, diseño de princesa y sello romántico que se integra a la perfección con la habitación. El espacio refleja una propuesta pensada para la calma y la cercanía. Además, la pieza tiene además un valor especial, ya que fue un regalo de Susana Giménez para Mirko y hoy vuelve a ocupar un lugar central en la vida familiar.

VDV