Divina Gloria quedó afuera de Gran Hermano y la producción reveló quién será su reemplazo

Divina Gloria quedó afuera de Gran Hermano en la primera semana de la edición especial, y la producción reveló quién será su reemplazo. La salida se dio por motivos de salud y abrió paso a la incorporación de un nuevo participante que se sumará a la dinámica de la casa más famosa del país.

Se conocieron los motivos por los que Divina Gloria quedó fuera de Gran Hermano

Divina Gloria quedó afuera de Gran Hermano y la producción confirmó la llegada de un reemplazo para mantener el formato. La noticia marcó un giro en la competencia y anticipa cómo se reorganizará el grupo con la incorporación de una nueva figura. La salida de la actriz se convierte en la segunda participante en abandonar la casa por asuntos personales.

Divina Gloria

En las últimas horas, la producción del reality y Santiago del Moro, conductor del ciclo, confirmó que la artista debió abandonar el programa. “Por recomendación médica, Divina Gloria queda fuera de juego”, informaron en las redes sociales del presentador, luego de que la actriz estuviera internada por un cuadro de hipertensión arterial.

Luego de dos días dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Divina Gloria, quien ingresó con gran entusiasmo, debió ser trasladada a un centro médico cercano para realizar estudios y permanecer bajo observación. Después de 48 horas, los especialistas determinaron que no estaba en condiciones de regresar al programa, decisión que fue comunicada oficialmente por la producción.

Comunicado de Gran Hermano sobre Divina Gloria

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de dar a conocer la noticia, explicando los motivos de la salida. La producción del ciclo acompañó la decisión con un parte oficial, en el que se detalló que la participante no volvería a la casa y que se avanzaría en la incorporación de un reemplazo para mantener la dinámica del juego.

Los reemplazos que podrían ingresar a Gran Hermano en lugar de Divina Gloria

La salida de Divina Gloria generó un giro inesperado en la competencia, ya que se trata de la segunda participante que abandonó Gran hermano Generación Dorada. La actriz, con una extensa trayectoria en teatro y televisión, había sido convocada para integrar el grupo de celebridades que forman parte de la nueva edición del programa.

Gran Hermano Generación Dorada

El pasado miércoles también salió de la casa Daniela de Lucía por el fallecimiento de su padre. Por este motivo, la producción confirmó que el próximo domingo 1° de marzo ingresarán dos participantes nuevos para ocupar los lugares disponibles en la competencia. De esta manera, el formato mantiene la cantidad prevista de integrantes y asegura la continuidad del ciclo con dos jugadores que habían quedado dentro de los 40 preseleccionados.

Por su parte, Divina Gloria continuará con su recuperación fuera de la casa. La actriz se encuentra bajo seguimiento médico y en reposo, luego de haber sido internada en el sanatorio Las Lomas de San Isidro para realizar estudios y recibir tratamiento. Su salida definitiva marca un cierre temprano de su paso por el reality.

Divina Gloria

Divina Gloria quedó afuera de Gran Hermano y la producción reveló quién será su reemplazo, marcando uno de los primeros cambios de esta edición especial. La salida por motivos de salud abrió paso a la incorporación de nuevos participantes, asegurando la continuidad de la competencia y manteniendo la dinámica prevista dentro de la casa.

VDV