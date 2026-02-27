Peligra la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada: qué pasó

Andrea del Boca sorprendió al público con su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de esta edición especial. Sin embargo, en los últimos días surgió una noticia que pone en duda su permanencia dentro del reality y abre un nuevo capítulo en torno a su participación.

Andrea del Boca fue anunciada como una de las grandes protagonistas de Gran Hermano Generación Dorada, un regreso que generó gran expectativa. Pero su continuidad dentro del programa se encuentra en el centro de la atención por un hecho que podría modificar el rumbo de su experiencia en el reality.

A mediados de 2025, la reconocida actriz fue absuelta en una causa judicial vinculada a la producción de la telenovela Mamá corazón, financiada con fondos públicos. Esa resolución le permitió encarar nuevos proyectos y, en este caso, aceptar la propuesta de ingresar al reality, pero en los últimos días la situación dio un giro inesperado.

La fiscal Fabiana León impugnó la absolución de Andrea del Boca y el expediente volvió a estar en discusión. Según explicó el periodista Alejandro Alfie en el programa Puro Show (El Trece): “El fallo no estaba firme, con lo cual la causa está abierta y ahora la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si queda todo como está o si la revoca y abre un nuevo juicio”.

La continuidad de la actriz en el reality depende de cómo avance la causa. “El juicio no está terminado. De hecho, cuando la Cámara decide abocarse a la causa y no rechazar el pedido de la Fiscalía, quiere decir que todas las posibilidades son viables, incluso que Andrea del Boca podría llegar a ir presa”, agregó el periodista.

Con la decisión de la fiscal Fabiana León, Andrea del Boca enfrenta un nuevo capítulo en la causa judicial vinculada a la financiación de la novela Mamá Corazón. Según se conoció, la letrada sostiene que hubo irregularidades en el manejo de los fondos, ya que el dinero se habría triangulado sin concurso con la Universidad de San Martín.

Pese a que se canceló el proyecto, ya se le habían entregado cerca del 70% del presupuesto, cuando en otros casos similares solo se había abonado el 7%. El 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N.° 7 decidió absolver a la actriz en el juicio por presunta defraudación al Estado; y se dispuso que los episodios de la telenovela quedaran a disposición de la Secretaría de Cultura.

Poco más de seis meses después, la fiscal pidió reabrir el debate y en los próximos días se conocerá si se confirma la inocencia de la actriz o si deberá enfrentar un nuevo juicio. En caso de que se avance con el proceso, la producción de Gran Hermano Generación Dorada deberá comunicarle la situación y será Andrea del Boca quien decidirá si continúa en el programa.

Andrea del Boca se convirtió en una de las protagonistas más comentadas de Gran Hermano Generación Dorada, pero la situación judicial que atraviesa abre un escenario en el que su participación podría verse afectada. La definición sobre su continuidad dependerá de lo que resuelvan las instancias legales en curso.

