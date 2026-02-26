Cómo sigue la salud de Divina Gloria tras abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada para internarse

La salud de Divina Gloria generó preocupación luego de que la participante abandonara de manera repentina la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para ser internada. La salida se dio a pocas horas del inicio del reality y no respondió a una decisión del juego, sino a un cuadro médico que requirió atención inmediata.

Según informó Santiago del Moro en la gala de este miércoles, la actriz presentó un episodio de hipertensión que activó el protocolo sanitario del programa. A partir de ese momento, fue trasladada a una clínica para realizarse estudios y quedar en observación médica. La noticia impactó tanto dentro como fuera de la casa y dejó en pausa su continuidad en el ciclo.

Divina Gloria y el cuadro de salud que encendió las alarmas

Ante esta situación, la producción activó un plan de acción y dispuso su traslado a un centro médico para realizarle controles, lo que implicó que la actriz de 64 años fuera retirada con auriculares y antifaz para evitar cualquier contacto con el exterior que pudiera contaminar su visión del juego. Fue Santiago del Moro quien llevó tranquilidad al público, aclarando que el cuadro estaba controlado.

En paralelo, fue Guido Záffora quien había dado los primeros detalles de la salida de Divina Gloria de la casa: desde DDM (América), el panelista explicó que “ya tenía pensados los estudios” y que los médicos le recomendaron salir para realizarlos, además de aclarar que “van a respetar los protocolos y va a volver en dos horas”, comparando la situación con casos anteriores dentro del reality. Sin embargo, los especialistas optaron por mantenerla en observación para seguir de cerca su evolución. La situación llamó la atención por haberse dado a pocas horas del arranque del programa, en una edición que ya venía con varios imprevistos.

Divina Gloria

Antes de su ingreso al reality, Divina Gloria ya contaba con una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo argentino. Actriz, vedette y cantante, supo destacarse en el teatro de revistas y en espectáculos de varieté, donde construyó un estilo propio entre el humor, la provocación y lo performático. En televisión, se convirtió en una de las protagonistas de “No toca botón” y otras producciones, ganándose un lugar como una de las “Chicas Olmedo” más recordadas.

Además, participó en ficciones como “Chiquititas”, “Poliladron”, “Gasoleros”, “Costumbres argentinas” y “Cuando me sonreís”, trabajando junto a figuras como Enrique Pinti, Carlos Perciavalle y Hugo Sofovich. En paralelo, desarrolló una carrera musical que comenzó en 1985 con el disco “Desnudita es mejor”, lo que le valió el apodo de la “Madonna argentina”, y con el tiempo exploró distintos géneros llevando su arte a Estados Unidos, Europa e Israel, para luego volver a la escena under porteña.

Divina Gloria: cómo sigue su salud y qué pasará con su futuro en el reality

Por el momento, la Divina Gloria continúa bajo seguimiento médico mientras le realizan distintos chequeos para determinar su estado general. La prioridad, según remarcaron desde la producción, es garantizar que esté en condiciones óptimas antes de cualquier posible regreso. En este contexto, su continuidad en el reality quedó en pausa, sujeta exclusivamente a la evolución de su salud. Los médicos deberán autorizar su regreso una vez que tengan un diagnóstico claro y consideren que puede retomar la competencia sin riesgos. Mientras tanto, desde el programa remarcaron que todos los participantes están monitoreados de forma constante para evitar situaciones de riesgo.