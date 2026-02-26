Escándalo en Gran Hermano Generación Dorada por el voto de Daniela de Lucía: "Está todo arreglado"

Gran Hermano Generación Dorada inició su primera gala de nominación con un escandalo que tuvo como protagonista a Daniela De Lucía; su voto dentro del confesionario despertó comentarios polémicos. La situación se dio en un contexto especial, porque la participante abandonó la casa poco después por el fallecimiento de su padre.

La polémica de Daniela de Lucía en la primera nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada vivió un momento de escándalo en su primera semana cuando Daniela De Lucía, antes de abandonar la casa, realizó una nominación que generó sorpresa. Su salida temprana y el detalle de su votación marcaron el inicio de una temporada que promete mantener la atención en cada gala.

Daniela De Lucía

La nueva edición del reality comenzó con fuerza en la pantalla de Telefe y, a pocos días de su estreno, ya generó un intenso debate en redes sociales. Durante el programa del miércoles 25 de febrero, los participantes pasaron por el confesionario para emitir sus votos para la primera placa de la gala de eliminación de esta temporada.

Sin embargo, el foco estuvo puesto en Daniela De Lucía, quien abandonó la casa por motivos personales, pero que antes de su salida protagonizó un momento que se convirtió en tendencia. Su nominación fue observada con atención por los seguidores del reality, quienes detectaron un detalle que rápidamente se viralizó.

Daniela de Lucia

Durante su votación, la panelista mencionó a los compañeros que quería nominar, pero lo que llamó la atención fue la manera en que se presentó la edición de su confesionario. Los fanáticos del programa, en redes sociales, señalaron que el orden y la forma en que se mostró el momento no coincidían con lo habitual, lo que generó comentarios como “está todo armado” o “está todo arreglado”.

La polémica de Daniela de Lucía que marcó el inicio de Gran Hermano Generación Dorada

La frase de Daniela de Lucía se convirtió en tendencia y miles de espectadores compartieron opiniones en X (ex Twitter) e Instagram. El episodio abrió un debate sobre la transparencia de Gran Hermano, un tema recurrente en cada temporada y que suele dividir a la audiencia entre quienes confían y quienes sospechan de intervenciones de la producción.

En su paso por el confesionario, la periodista dejó asentados sus votos para la gala de eliminación: dos puntos a Carmiña y uno a Manuel. Pero la atención se la llevó un detalle en el clip que se compartió en redes. En la toma desde afuera del confesionario se la vio ingresar con una cartera en sus manos, mientras que en la siguiente, ya desde el interior, aparecía sin ella.

La combinación de la inesperada salida de Daniela de Lucía y el detalle en la votación generó un efecto inmediato en la audiencia. En redes sociales, los comentarios donde se la nombrara se posicionaron entre los más destacados de la jornada. Algunos usuarios remarcaron que el episodio reflejaba la intensidad con la que se vive cada gala de nominación, mientras que otros insistieron en que el formato debería ser más claro.

Daniela de Lucia

Gran Hermano Generación Dorada cerró su primera semana con un episodio particular que tuvo a Daniela De Lucía como protagonista, dejando instalado el comentario sobre su voto y la frase “está todo arreglado”. Su salida del juego, motivada por una situación personal, sumó un matiz especial a lo ocurrido en el confesionario.

