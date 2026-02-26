La frase de Solange Abraham antes de entrar a Gran Hermano que ahora cobra otro sentido

El tercer episodio de Ángeles y Demonios, conducido por Angie Landaburu, se grabó apenas días antes de que Solange Abraham volviera a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. En ese momento, su regreso era solo una hipótesis. Sin embargo, una frase quedó flotando en el aire: “No sé si volvería a Gran Hermano… estoy en otra etapa de mi vida. Pero sí me divierte”. Días después, la escena fue otra: valija en mano y micrófono puesto, reingresaba al reality que la lanzó a la fama en 2011.

Las frases de Solange Abraham que hoy resuenan tras el escándalo

En esa charla sin filtros, Abraham reflexionó sobre la intensidad de la exposición y el después del encierro. Dijo que “estar en un reality es intenso, cuando salís sos Madonna, todos te conocen, es un período corto de mucha intensidad”, y habló de cómo cambió su mirada con los años. También dejó definiciones personales que hoy, con el conflicto familiar en plena ebullición, cobran otro significado. Sostuvo que “no todas las relaciones tienen que terminar mal”, que “sí se casaría de nuevo, pero no conviviría de vuelta”, que “la familia no se rompe” y lanzó una frase polémica: “yo siento que las mujeres han arruinado a los hombres”.

En el contexto actual, esas palabras se leen con otra lupa, porque mientras ella se aísla en la casa, afuera estalló un fuerte cruce mediático con Lautaro Marchesini, actual esposo de su exmarido, Marcelo Da Corte, padre de su hija Delfina.

Solange Abraham y Angie Landaburu

El descargo explosivo del marido de su ex

Tras el ingreso de Solange al reality, Marchesini publicó un duro mensaje en redes sociales en el que la calificó de “mala persona” y la acusó de no ocuparse de su hija. Además, se mostró molesto por la exposición pública y por los comentarios homofóbicos que —según denunció— recibió tras la repercusión mediática.

El descargo de Lautaro, esposo del ex de Solange Abraham

El tema escaló cuando Ángel de Brito leyó en LAM (América TV) los mensajes que intercambió con él. Allí, Marchesini aseguró que no quiere entrar en una guerra mediática, pero dejó en claro que responderá si se siente atacado. Incluso habló de cuestiones judiciales sensibles y de una denuncia que, según su versión, estaría vinculada a prejuicios por su orientación sexual.

El trasfondo es conocido: en 2023, Marcelo Da Corte pidió el divorcio, hizo pública su orientación sexual y poco después formalizó su relación con Marchesini, quien era su entrenador personal. Hace apenas semanas, la pareja celebró su casamiento, en simultáneo con el reingreso de Abraham al programa.

En ese escenario, la frase “la familia no se rompe” adquiere una dimensión inevitablemente polémica. Mientras dentro de la casa de Gran Hermano, Solange Abraham apuesta a una versión más madura y estratégica, afuera su historia personal vuelve a ocupar espacio en los programas de chimento.

AM