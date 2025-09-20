Se separó Daniel Osvaldo a dos meses de confirmar su noviazgo: la actitud que desató el rumor

A dos meses de confirmar su noviazgo y mostrarse feliz en las redes sociales, Daniel Osvaldo se separó. El exfutbolista había blanqueado la relación con Malena, una artesana y estilista de 24 años, en julio. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la pareja llegó a su fin.

Qué pasó entre Daniel Osvaldo y su novia Malena

La noticia fue confirmada por la periodista Cora Debarbieri en A la tarde (América), donde aseguró: “Se separó en las últimas semanas”. Según detalló, el romance se terminó sin comunicados formales ni publicaciones de despedida en redes sociales. De hecho, el silencio en Instagram de Daniel Osvaldo habría sido la primera señal de alarma: dejó de compartir fotos y videos junto a su novia, algo que hasta entonces era habitual.

Daniel Osvaldo

En el programa conducido por Karina Mazzocco también recordaron cómo había sido el “blanqueo” del vínculo. El exnovio de Jimena Barón y Gianinna Maradona se mostraba muy cercano a Malena, con posteos en los que celebraba su cumpleaños y compartía escenas cotidianas de pareja. “Ahí decía: ‘Feliz cumple, chiquita’, pero ahora le dice: ‘Chao, chiquita’, porque se separó en el último tiempo”, ironizó Debarbieri mientras repasaban las imágenes.

El final de la relación sorprendió a los seguidores del exjugador de Boca y la Selección de Italia, acostumbrados a los vaivenes sentimentales del músico. Aunque no hubo explicaciones públicas, la decisión de borrar o dejar de publicar contenido en pareja alimentó las especulaciones sobre una ruptura definitiva.

Quién es Malena, la exnovia de Daniel Osvaldo

La relación entre Daniel Osvaldo y Malena se conoció a principios de julio, cuando el exdelantero compartió un video en el que aparecía sonriente, a los besos con la joven. El detalle que confirmó los rumores fue la etiqueta a la cuenta de Instagram de ella, bajo el usuario @rastade.luna, junto a un escueto “¡Muá!” y emojis de corazones.

Daniel Osvaldo y Malena

En su perfil, Malena se presentaba como artesana, estilista y “muy leona”, una definición que transmitía algo de su carácter y estilo de vida. Aunque mantenía un perfil bajo y sin exposición mediática, su noviazgo con Osvaldo despertó la curiosidad del público y los medios, que intentaron saber más sobre la mujer que había conquistado al exfutbolista.

Con la separación confirmada, la breve historia de amor entre Daniel Osvaldo y Malena parece haber llegado a su fin, dejando una vez más al músico en el centro de la escena mediática por sus romances y sus cambios de rumbo sentimentales.