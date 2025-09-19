La historia de amor de la Joaqui y Luck Ra es una de las más seguidas por los usuarios de las redes sociales. Su romance es envidiado por muchos, que no dudan en acompañarlos siempre que realizan actividades juntos. En los últimos meses, incluso compartieron pantalla en La Voz Argentina, ya que la cantante se unió al coach como co-coach o rival de éste. Sin embargo, y a pesar de todo el cariño que se tienen, ella prefirió que no vivieran juntos, y dio el particular motivo.

La Joaqui y Luck Ra

El particular motivo por el que la Joaqui no quiere vivir con Luck Ra

A mitades del 2024, la Joaqui y Luck Ra confirmaron su relación con un romántico beso frente a las cámaras y un espectacular viaje a Brasil, donde comenzó su noviazgo. Muchos usuarios de las redes sociales se volvieron sus fieles seguidores, y ellos se convirtieron en una de las parejas más adoradas por todos. Desde viajes al exterior, compartir conciertos y ahora trabajo en La Voz Argentina, su historia sigue creyendo, tras haber cumplido un año desde que se pusieron en pareja.

La Joaqui y Luck Ra

Sin embargo, y a pesar del amor que se tienen, ellos no viven juntos. Muchos usuarios de las redes sociales les cuestionan esta decisión, ya que comienzan a surgir rumores de crisis entre ellos. Los cantantes no dudan en demostrar lo mucho que se aman, e incluso él llegó a conocer y hablar seguido con la hija de La Joaqui. Pero, en el streaming Fernet con Grego, la artista se sinceró sobre que fue ella la que tomó la decisión de no convivir, y dio el particular motivo de por qué.

"Tengo una teoría con eso. El otro día estaba enferma, abrazada al inodoro. Llega Facu y me saca una foto. Ahí pensé: 'El amor de mi vida no me puede ver así'", relató la cantante en la entrevista. De esta manera, explicó que ella prioriza prepararse y sentirse linda a la hora de ver al cantante, por lo que prefiere tener un lugar lejos de él para hacerlo. “Necesito no vivir con él para, si en un momento me siento que no tengo el aura con el que quiero llegar a su habitación, poder irme a mi casa, recuperarme y volver", expresó la joven.

A pesar de su decisión, remarcó el amor que Luck Ra le muestra a ella en todo momento, incluso en las situaciones más cotidianas. "Si me siento mal, él está y me acompaña. Él es un mil. Me mira y me dice que estoy hermosa, y yo no me peiné. Pero siento que 'deserotizan' la situación", cerró La Joaqui. Ellos son de las parejas más queridas y observadas de las redes sociales, que no dudan en compartir con sus fanáticos cada paso importante que dan en la relación.

A.E