El preocupante mensaje de Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López: “Mi princesita se cayó”

Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, utilizó sus redes sociales para comunicar una situación que generó inquietud entre sus seguidores. La modelo publicó una historia en la que explicó por qué canceló su presencia en un evento previsto en Ginebra. Según detalló, su hija sufrió una caída y necesitaba cuidados especiales.

El preocupante mensaje de Daniela Christiansson sobre su hija

En la imagen que difundió, se la ve recostada y con semblante serio. Acompañó la foto con un texto en inglés y en castellano: “Tenía un evento esta noche en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que prestarle atención”. El mensaje estuvo acompañado de un corazón rosa, símbolo con el que suele acompañar publicaciones relacionadas con su rol de madre.

Daniela Christiansson

Christiansson suele mantener una comunicación fluida con sus seguidores a través de Instagram, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, sus proyectos profesionales y momentos familiares junto al exfutbolista argentino Maxi López. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en la salud de la pequeña, lo que llevó a que priorizara su bienestar por encima de sus compromisos laborales.

La pareja, cuyo amor empezó en el año 2014, mostró en diversas ocasiones la importancia que le otorga a la vida familiar. López, quien tras su retiro del fútbol se ha dedicado a proyectos personales y empresariales, también aparece con frecuencia en las publicaciones de la modelo, siempre en contextos ligados a la crianza de su hija y la vida en común que llevan en Europa.

Daniela Christiansson, Maxi López y su hija

Aunque la modelo no ofreció más detalles sobre la magnitud de la caída, sus palabras transmitieron que la situación requería observación y atención constante.

La vida de Daniela Christiansson se divide entre la moda, sus apariciones públicas y su rol como madre. En los últimos meses, había retomado eventos y compromisos profesionales en distintas ciudades europeas. Sin embargo, como dejó claro en esta última publicación, la prioridad pasa por su hija y por atender cualquier imprevisto que pueda afectar a la familia.

F.A