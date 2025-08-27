Revelaron la estrategia que tiene Wanda Nara con L-Gante: “Hasta el hartazgo"

La relación de L-Gante y Wanda Nara sigue estando presente para muchos fanáticos de la pareja, quienes consideran que lo de ellos es "amor verdadero". Sin embargo, ambos confirmaron su separación y que solo es la amistad el que los une. El cantante fue centro de rumores de reconciliación con Tamara Báez, su expareja y madre de su hija, y la modelo está en medio de la guerra legal y mediática con Mauro Icardi. A pesar de todos estos sucesos, revelaron que Wanda tendría una estrategia que la volvería a vincular con Elián.

L-Gante y Wanda Nara

La estrategia que tiene Wanda Nara con L-Gante: "Hasta el hartazgo"

Wanda Nara y L-Gante son una historia que pareciera no tener final. Desde que se conocieron a mediados de 2022, fueron centro de atención de los medios de comunicación y redes sociales. Entre infidelidades y un romance que tiene varios idas y vueltas, la pareja se fue consolidando como una de las más polémicas de la televisión argentina. Sin embargo, en los últimos meses, ambos aseguraron que solo eran amigos, y que no volverían a estar juntos. Incluso, Wanda confirmó que el cantante había vuelto con su expareja, Tamara Báez, y que sus salidas en conjunto eran pura amistad.

Lejos de sus dichos, en las últimas horas, Gustavo Méndez reveló una estrategia que la modelo tiene con el artista, que los volvería a vincular. Todo comienza con su próximo éxito "Tóxica", canción en la que viene trabajando y promocionando desde hace un tiempo. “Dentro de tres semanas usted va a estar escuchando, hasta el hartazgo, la nueva canción de Wanda Nara y Kaydy Cain, Tóxica”, anunció el panelista en Mujeres Argentinas (eltrece). En el vivo, analizaron la letra y aseguraron de que será el próximo tema del verano.

Sin embargo, tanto la letra como el momento de estreno fue vinculado con L-Gante. Tras la primera promoción de la canción, cuando graffiteó su Lamborghini rosa, el cantante había compartido una conversación que tuvo con ella. El mismo está tachado en partes, pero muestra la personalidad "tóxica" de la modelo, y Méndez leyó fragmentos: “'Cuando me necesites tanto...’, dice una parte, ‘Me duele...’, dice en otra parte, más abajo dice: ‘Juntos, fotos juntos...’". María Belén Ludueña opinó que para ella eso se trataba de una estrategia que mostraría su reconciliación, pero algunos usuarios de las redes sociales aseguraron de que se trataba de una táctica publicitaria para la canción.

Por el momento, ninguno de los dos salieron a volver a referirse respecto a su relación. Por el contrario, mantuvieron el silencio sobre su relación y su actualidad romántico. L-Gante usa su cuenta de Instagram para compartir su nueva música y próximos conciertos, mientras que Wanda Nara promociona sus proyectos personales y demuestra los viajes que realiza para sus trabajos. Cada uno pareciera seguir con su amistad desde diferentes puntos, pero muchos usuarios esperan la reconciliación.

