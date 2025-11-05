Así es Ricardo, el hermano desconocido de Marley que estuvo con Susana Giménez en un hotel y tiene devoción por Milenka

Marley, cuyo nombre real es Alejandro Wiebe, es uno de los conductores más emblemáticos de la televisión. Con humor, espontaneidad y una larga trayectoria, logró construir una imagen cercana y entrañable para el público. Sin embargo, no es el único de la familia que alguna vez atrapó la atención mediática.

Su hermano mayor, Ricardo Wiebe, siempre estuvo cerca del conductor, pero eligió una vida alejada de las cámaras. Aun así, logró protagonizar momentos icónicos, en especial uno junto a Susana Giménez, quien durante el 2008 reveló una divertida anécdota junto al hermano del mediático en un hotel en Dubai.

El primer encuentro de Susana y Ricardo, el hermano de Marley

En una emisión de su programa en 2008, Susana Giménez recordó cómo conoció a Ricardo Wiebe durante un viaje a Dubái que compartió con Marley:“Yo a él lo conocía, ¿no es cierto chicos? Sí, mirá lo que es el chico, parece un galán de cine”, expresó divertida, dejando claro el impacto que causó su presencia. Marley intervino explicando que en ese viaje su hermano “vino de colado”, y ambos rememoraron el recorrido por una suite de lujo.

El momento más comentado llegó cuando Susana Giménez contó que terminó quedándose dentro de la suite junto a Ricardo mientras el resto del grupo se retiraba: “Entonces entramos a la suite con todos y Conor se va y yo digo chao”. Marley reforzó la escena diciendo: “Con quién se quedó Susana, Susana se quedó con mi hermano”.

La tranquila vida de Ricardo Weibe

Lejos de la televisión, Ricardo mantiene una vida tranquila. Aunque tiene más de 60 mil seguidores en Instagram, sus publicaciones suelen estar centradas en momentos familiares, especialmente con sus sobrinos Mirko y Milenka, hija menor de Marley.

Ricardo y Milenka Wiebe

Su relación con la pequeña hija de Marley es particularmente tierna, en varias postales aparece con ella en brazos, incluso se lo puede ver dandole de comer durante la primera visita de la niña a su hogar. Es así como Ricardo elige la familia por encima de las cámaras. Tal vez por eso, aunque su historia se conozca poco, su figura sigue generando curiosidad y afecto.