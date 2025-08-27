El duro descargo de Daniela Celis tras su llanto desconsolado por el romance de Thiago Medina y La Tana: "Me da vergüenza"

Daniela Celis y Thiago Medina se encuentran separados, pero ahora salió a la luz que el joven tuvo un affaire con Katia "La Tana", otra exparticipante de "Gran Hermano", y la integrante de "Patria y Familia" se mostró sorprendida en LAM (América) al enterarse de que los rumores eran ciertos. Si bien estaban separados cuando esto ocurrió, Daniela rompió en llanto y dio a entender que con el padre de sus hijas estaban a punto de darse otra oportunidad.

Qué dijo Daniela Celis tras llorar por la mentira de Thiago Medina

En una entrevista con LAM, Katia "La Tana" aseguró que conoció a Thiago Medina cuando estaba soltero. “Algunos me dicen Tatiana o la China Suárez, pero qué tengo que ver con eso", expresó la joven en la nota. Cuando volvieron al estudio, Daniela Celis estaba llorando desconsolada porque finalmente confirmó sus sospechas: estuvieron juntos y él se lo negó.

“Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”, expresó con lágrimas en los ojos mientras lo trata de mentiroso. Además, aseguró que "la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco. ¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos?" y agregó: “No me lo merezco".

Daniela Celis, sus hijas y Thiago Medina

Sin embargo, Daniela Celis reconoció que este affaire le sirvió para darse cuenta que su historia con Thiago Medina, padre de sus hijas Laia y Aimé, es un capítulo cerrado. "Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo para poder salir de ahí", manifestó angustiada.

Ante las repercusiones que generó su tristeza frente a cámaras y su malestar por haberse enterado así de este romance, Daniela Celis se mostró activa nuevamente en sus historias de Instagram para compartir un descargo y contar que se encuentra "bien". En su extenso mensaje, también destacó: "Simplemente soy humana y tengo sentimientos".

El descargo de Daniela Celis en su cuenta de Instagram.

Y aclaró acerca de la pregunta que le había hecho a Thiago en el streaming de Luzu TV, la cual hacía alusión a cómo la pasó con La Tana: "Nada de lo que hice y dije fue con doble intención, de haber sabido la verdad jamás hubiera preguntado sobre el tema".

Luego, sin referirse a su colega de "Gran Hermano" y dejando en claro que está todo bien con ella, escribió: "Si en algún momento alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. No tengo nada personal con nadie". Por último, Daniela Celis contó que "no quería que pasara todo esto" y que le da "vergüenza la situación" por la cual tuvo que pasar durante un vivo en LAM.

Así fue el duro descargo que realizó Daniela Celis en su red social de Instagram, tras su llanto desconsolado en televisión al enterarse del romance que tuvieron Thiago Medina y La Tana, poco después de su separación. En el mismo reveló que está bien y pidió disculpas, indirectamente, a la joven.