Diego Peretti defendió a Guillermo Francella y Homo Argentum: "Son buenísimos"

El estreno de Homo Argentum no ha pasado desapercibido. Desde que llegó a los cines, el filme ha desencadenado una ola de opiniones divididas. Y es que algunos críticos la llegaron a calificar como “la peor película de la historia” comparándola con El exorcista de 1973, mientras que personalidades como Diego Peretti aseguran que disfrutaron de la obra cinematográfica.

A pesar de las críticas que ha tenido, la película sigue siendo un tema de conversación relevante. Recientemente en el espacio de Desinteligencia artificial, los panelistas trajeron el tema a la mesa de debate, recibiendo diferentes críticas sobre la narrativa y las expectativas que tenían sobre la misma; sin embargo, Diego Peretti saltó inmediatamente confesando que a él le había gustado la película.

Diego Peretti

El respaldo de Diego Peretti a Guillermo Francella

En medio de la avalancha de críticas, Diego Peretti compartió su punto de vista, diferenciándose de los comentarios negativos. El actor elogió a Guillermo Francella y al resto del equipo asegurando que “son buenísimos” y que cuentan con una trayectoria que habla por sí sola. Además, valoró la técnica de producción y a los actores que le dieron vida al largometraje.

Para Peretti, la crítica carece de fundamento cuando se analiza el resultado final en la pantalla. El actor aseguró que Homo Argentum no es una obra “anti-argentina” como muchos intentaron instalar, sino como una propuesta ambiciosa que merece ser juzgada desde el aspecto artístico.

Las palabras de Diego Peretti fueron interpretadas como una señal de reconocimiento a Guillermo Francella y los demás directores del film. Para el actor, el cine argentino cuenta con un impresionante talento detrás y delante de las cámaras, lo que debería ser más un motivo de orgullo que un desencadenante de diferencias.

Guillermo Francella Homo Argentum

La defensa de Diego Peretti intentó equilibrar las opiniones negativas del público hacia Guillermo Francella, recordando que Homo Argentum debe ser apreciada desde otro punto de vista, quizá uno más artístico.