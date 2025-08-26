"Gran Hermano" ya terminó, pero varios exparticipantes siguen siendo relevantes en los medios con diversos roles. Tal es el caso de Daniela Celis y Thiago Medina, quienes fruto de su amor durante el reality formaron su familia y tienen dos hijas en común. Pero a poco de anunciar su separación, aprovecharon el espacio de Luzu TV para encontrarse cara a cara, responder preguntas que se repiten en las redes sociales y aclarar sus diferencias.

Thiago Medina reveló que la pasó mal durante el embarazo de Daniela Celis y generó revuelo

Luego de su cruce en Instagram, Daniela Celis y Thiago Medina protagonizaron un encuentro en "Patria y Familia", en el streaming de Luzu TV, para hablar de su separación, sus diferencias en la relación y la crianza compartida de sus hijas, Laia y Aimé, de 1 año y 7 meses.

La dinámica consistió en que Dani cumplía su rol de "entrevistadora" mientras que Thiago era el invitado. Una de las preguntas de la joven para su expareja fue si piensa volver a ser padre, a lo que él le respondió sin dudarlo un segundo: “No quiere tener más hijos”.

Daniela Celis y Thiago Medina

Luego, profundizó sobre su respuesta: “Me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés, queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés". Sin embargo, la frase de Thiago Medina que más revuelo causó en las redes sociales fue la siguiente: "Ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”.

Muchas usuarias se mostraron en contra de los dichos del joven y lo consideraron "inapropiado", asegurando que la mujer es quien gesta vida y puede decir cómo la pasó en esa etapa. Daniela, por su parte, coincidió con Thiago expresando que tuvieron un "embarazo bastante fuerte" y explicó sus sensaciones: "Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”.

Daniela Celis y Thiago Medina

Sin dejar pasar la oportunidad de resaltar lo buen compañero que fue con ella y dejando en claro que entiende el por qué de su frase, la modelo agregó: “Me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste un montón de cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco del embarazo".

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas en común.

La entrevista también tuvo algunos "palitos" del exparticipante a la madre de sus hijas acerca del poco tiempo que tenía para compartir con él y sus pequeñas por priorizar el trabajo. Asimismo, la amiga de Julieta Poggio aprovechó para dejar en claro que Thiago cumple su rol de padre y abona las cuotas alimentarias de Laia y Aimé. "Como mamá de tus hijas, yo no me puedo quejar de nada", expresó.

Por último, ambos aseguraron que están "aprendiendo a ser padres separados" y que la prioridad siempre será el bienestar de sus niñas en común. Así fue el cara a cara de Daniela Celis y Thiago Medina que generó controversias por la declaración de él acerca del embarazo de las gemelas.