Dyhzy mostró su nuevo DNI no binario: enterate que nombre eligió.

Dyhzy anunció a través de sus historias de Instagram que finalmente cambió su DNI después de que Argentina permitiera que las personas "no binarias", que no se reconocen con el género femenino ni masculino, se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad con una "X".

El nombre elegido por él fue Tani, antes se llamaba Estanislao. El hijo del presidente Alberto Fernández se mostró feliz y agradecido y compartió su alegría con todos sus seguidores. "Un plástico ni dice quien sos ni define tu identidad ni nada por estilo, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, asÍ que estoy un poqui (sic) feliz", dijo Tani Fernández en un video que grabó posteriormente.

Tani ya se había referido al nuevo DNI en una entrevista con Filo: “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, había dicho en referencia al nombre Estanislao.

“Cuando el Estado reconoce una ley esa ley se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, más gente lo va naturalizando. Obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, supo decir en TN. “Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, sentenció Tani, quien se desempeña como DJ.

Dyhzy una vez más logró estar en boca del todo el mundo. En una nueva entrevista, el único hijo de Alberto Fernández habló de todo y se centró en cuestiones de su identidad.

"Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren", sentenció a Julio Leiva para el segmento Caja Negra de Filo News.

Con respecto al último año, quizás uno de los desafíos más grandes para Dyhzy fue la exposición en los medios de comunicación y cómo es su relación: "Es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza", indicó. Y agregó al respecto: "También siento que lo hacen para buscar una reacción de mi. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso quién lo va a hacer".

Además En cuanto a su día a día, el joven continúa con su trabajo como diseñador gráfico en una aseguradora. "A mi no me mantiene nadie ni quiero que lo hagan. No dejo mi laburo porque es lo que me da de comer", explicó y sumó que tiene otros ingresos extra como ilustrador, marketing digital y cuestiones relacionadas a la música.

