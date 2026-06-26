Ekaterina Ojeda reveló el mensaje que le enviaron desde el entorno de Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda volvió a quedar en el centro de la escena junto a Mauro Icardi, al aportar un detalle que hasta ahora no se conocía y que suma un nuevo capítulo a la historia que comenzó en una noche de boliche. Su relato dejó entrever movimientos que despertaron curiosidad desde el entorno del futbolista, y que mantienen vigente la atención sobre lo ocurrido. La influencer destacó detalles que se interpretaron de distinta manera y que agregaron matices inesperados a la polémica que la envuelve con la China Suárez.

El entorno de Mauro Icardi se comunicó con Ekaterina Ojeda luego del polémico episodio

El incómodo momento que vivió Ekaterina Ojeda con Mauro Icardi y la China Suárez continúa sumando capítulos inesperados. La joven que se convirtió en protagonista de una madrugada en el exclusivo boliche Tequila volvió a hablar y esta vez aportó un dato que hasta ahora había mantenido en silencio. Su relato, compartido en una entrevista con Marina Calabró y Guido Zaffora, en El Observador, expuso que el entorno del delantero se contactó luego de lo sucedido aquella noche.

Ekaterina Ojeda

Durante la entrevista, la relacionista pública fue clara al señalar que el futbolista nunca se comunicó directamente con ella después de que trascendiera el episodio. Sin embargo, sí hubo señales que llamaron la atención. “Él no me escribió a través de redes, sí un amigo suyo, Enzo”, contó al aire, refiriéndose al hombre que estuvo presente con el deportista en el boliche. El mensaje fue breve pero sugestivo: “¿A dónde se sale hoy?”. Ante la consulta de los periodistas sobre si lo interpretaba como una forma indirecta de acercarse, ella fue clara: “Quizás ambos”.

Además, Ekaterina Ojeda explicó cómo vivió la exposición mediática tras el escándalo. “La verdad, al principio me pareció que, quizás, era algo de una noche y que no iba a pasar más. Pero bueno, después empezó a salir a la luz y también se dijeron algunas cosas que no estaban buenas o que no son verdad, y dije bueno, ¿por qué no dar mi versión?" Y bueno, la empecé a contar”, relató. Sus palabras dejaron en claro que decidió hablar para aclarar rumores que circularon luego de que se conociera lo que pasó con Mauro Icardi y la China Suárez.

Uno de esos rumores la vinculaba directamente con Wanda Nara. “Escuché mucho que Wanda me mandó a hacer todas estas cosas”, señaló. En ese momento, Calabró recordó que en Intrusos, Paula Varela había contado que Wanda la seguía desde una cuenta de una agencia de representación. Esto llevó a que le preguntaran si había tenido contacto con la empresaria. “Wanda no. Pero esta cuenta me contacta, me pide mi número de teléfono y me escribe. No me escribió Wanda, me escribió esta chica para contactarse conmigo”, agregó.

Se conoció el vínculo que tendrían Ekaterina Ojeda y Wanda Nara

En los últimos días, la relación entre Ekaterina Ojeda y Wanda Nara se convirtió en tema de debate en distintos programas. La información surgió a partir de lo que contó Paula Varela en Intrusos (América), quien aseguró que la empresaria habría mostrado interés en seguir de cerca a la joven. “Wanda la sigue desde una cuenta de una agencia de representación”, afirmó la periodista, explicando cómo habría surgido el vínculo.

Ekaterina Ojeda

Según contó la panelista, esa cuenta no solo la siguió, sino que también intentó establecer contacto. “Le pidieron el número de teléfono y luego le escribió una chica que trabaja en la agencia”, detalló. Este dato reforzó la idea de que había un acercamiento indirecto entre ambas, aunque sin confirmación de que fuese la conductora. La versión se instaló rápidamente y sumó un nuevo matiz al escándalo.

Por su parte, Ekaterina Ojeda fue categórica al aclarar que nunca recibió un mensaje directo de Wanda Nara. “No me escribió Wanda, me escribió esta chica para contactarse conmigo”, reiteró en El Observador. Con esa frase buscó despejar dudas y marcar distancia respecto de las versiones que la vinculaban de manera directa con la artista. Su testimonio coincidió con lo que había relatado Paula Varela, pero puso en evidencia que el contacto fue a través de terceros.

Wanda Nara

La confesión de Ekaterina Ojeda sobre el mensaje recibido desde el entorno de Mauro Icardi y la aclaración respecto al supuesto vínculo con Wanda Nara suman un nuevo capítulo a la polémica que la acercó con la China Suárez en las últimas semanas. Entre mensajes sugestivos, rumores y aclaraciones, la joven logró dejar en claro su versión de lo sucedido y aportó detalles que hasta ahora no habían salido a la luz.

VDV