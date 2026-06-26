El cambio de estrategia de Mauro Icardi y la nueva propuesta para Wanda Nara

Cuando todo parecia estar en camino de encontrar la paz entre Mauro Icardi y Wanda Nara, por sus dos hijas en común, su guerra suma un nuevo capítulo con inesperadas denuncias ante la Justicia. La conductora y empresaria presentó demandas relacionadas a incumplimientos por parte del jugador a las medidas establecidas para los días en el que las menores están bajo su cuidado.

Con un total de cuatro presentaciones, la expareja se enfrenta a un nuevo conflcto. Sin embargo, el jugador ahora tendría un nuevo plan para continuar compartiendo los días con sus hijos, pese a que estaba estipulado que sea hasta el 29 de junio.

Cuál fue la propuesta que le hizo Mauro Icardi a Wanda Nara

Wanda Nara se presentó ante la Jusiticia, mientras sus hijas están bajo el cuidado de Mauro Icardi en la Argentina. La conductora expresó que no se llevan a cabo los cuidados necesarios para sus hijas y expuso que no asisten a sus terapias médicas, como así también indicó que una de las niñas tiene una infección por perforaciones que le realizaron sin su autorización.

En este contexto, la expareja se enfrenta nuevamente judicial y mediáticamente. Sin embargo, el jugador tomó una decisión para poder extender sus días junto a sus dos hijas, pese al descontento de la conductora. En primera instancia, las menores estarían con él desde el 6 de junio hasta el 29 de junio de 2026, momento en el que regresaría a Turquía para reincorporarse al Galatasaray, pero ahora decidió extender su estadía en la Argentina.

“Mauro Icardi pidió más días con sus hijas Francesca e Isabella, que se quedarán con el papá y La China Suárez hasta el 10 de julio aproximadamente”, contó la periodista Naiara Vecchio. De esta forma, las niñas estarían con el jugador mientras Wanda Nara viaja con sus hijos hacia el Mundial, que se estpa llevando a cabo en Estados Unidos. La Justicia habría accedido a este pedido.

Pero Icardi habría pensado en la mejor forma para que sus planes se adecuen con los de Nara por lo que le habría ofrecido llevarles a las pequeñas a Miami, para que se encuentren con ellas, y luego él se iría a Turquía, según indicaron en Intrusos (América). Así, además, queda en claro que el jugador tiene autorización para salir del país pese a ser deudor alimentario y las niñas podrán salir de la Argentina, siendo que no lo hacen desde el 2023 por medidas judiciales. Por el momento, Wanda Nara no se expresó al respecto.