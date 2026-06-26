El look audaz y natural de Ekaterina Ojeda para una noche porteña: impronta Y2K, accesorios delicados y un diseño cut-out

Ekaterina Ojeda se ganó el protagonismo de los últimos días, y generó furor en redes sociales por su belleza natural y su estilo minimalista y sofisticado. Su nombre fue relacionado con la China Suárez y Mauro Icardi, debido a un altercado que ocurrió en un boliche en Buenos Aires, y que involucró a la joven de 22 años. Sin embargo, y además de las polémicas que comenzaron a crecer, Ekaterina se volvió una figura de fuerte impronta minimalista y dosmilera en la moda. Es por eso que, y con relación a su amor por las salidas porteñas, marcó lo mejor de la elegancia con un look audaz y sencillo que enamoró a todos.

Ekaterina Ojeda, China Suárez, Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda: la joven que habría desestabilizado a la China Suárez y Mauro Icardi

Durante su estadía en la Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi no dudaron en salir durante algunas noches y disfrutar de las posibilidades que les brinda la Ciudad de Buenos Aires. Fue uno de esos días donde, según recompilaron varios medios de comunicación, el futbolista y sus amigos se encontraban en un reconocido bar y quedaron deslumbrados con la belleza de unas jóvenes. Sin dudarlo, las invitaron al VIP, y comenzaron a hablar con ellas. Entre las chicas de 22 años, se encontraba Ekaterina Ojeda que habría llamado la atención de Icardi, suceso que molestó a la China Suárez.

“La primera vez que él se acerca a servirse un trago y que todavía había poquita gente en el vip, le dice ‘Me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia’”, relató Yanina Latorre en SQP (América), tras haber hablado con la joven estudiante de diseño industrial. En esa línea, Ekaterina notó que, cuando la actriz se acercó a su pareja, el futbolista no paraba de mirarla de reojo, creando una situación incómoda para las presentes. Al intentar irse, la conductora expuso que Mauro le estaba hablando al oído y halagándola, hecho que enfureció a Eugenia Suárez.

“Automáticamente la China ve a Icardi hablándole al oído, se para, no le pegó ni nada, eso que dicen es mentira, se paró, se acercó y empezó a gritar ‘sáquenla, sáquenla’ y la empujó para sacarla del VIP”, relató. Ekaterina Ojeda llamó la atención de algunos de los presentes, que fueron los que comentaron la situación a los medios de comunicación. Rápidamente, sus redes sociales se viralizaron, al igual que algunos de sus dichos en la televisión argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención, sobre todo a los expertos de la moda, fue su belleza natural y su apuesta para una noche porteña, que eleva su estilo delicado.

Ekaterina Ojeda, China Suárez, Mauro Icardi

Apuesta sensual y Y2K: el look de Ekaterina Ojeda para una noche porteña

Ekaterina Ojeda no es de esas jóvenes que comparten todo de su vida. Por el contrario, mantiene algunas publicaciones en sus redes sociales, destacando su amor por las salidas con amigos y sus look en cada una de las ocasiones. Sin embargo, y tras el altercado con la China Suárez y Mauro Icardi, llamó la atención una apuesta veraniega y sensual de la estudiante de 22 años. Con estilo fashionista, minimalismo y una impronta cercana al Y2K, demostró que los looks oscuros le permite predominar su cabello rubio.

Su estética nocturna preferida se acerca con un vestido de diseño cut-out extremo, total black de alto voltaje. La prenda presenta una gran abertura frontal, marcando un juego con su figura y la transparencia, y acercándose a una especie de siren cut en las copas centrales. Con terminaciones de encaje sutil, aporta una textura romántica que se eleva con los accesorios sutiles en plata. El cabello suelto con ondas armadas y pulidas se vuelve lo central de su estilo, dejando de lado la ropa y poniendo el foco en su naturalidad.

Apuesta sensual y Y2K: el look de Ekaterina Ojeda para una noche porteña

Con predominio en su cabello rubio y el minimalismo tendencia: las apuestas Y2K de Ekaterina Ojeda para las salidas nocturnas

Los expertos de la moda no tardaron en destacar a Ekaterina Ojeda como una joven de 22 años con gran apuesta fashionista y futuro en el modelaje. La realidad es que ella misma destaca sus looks nocturnos y sus salidas con amigos. Durante el día, apuesta por un estilo relajado y elegante, combinando camisas con jean claro y poniendo una fuerte impronta en su color de pelo natural y en las ondas que se forman. Sin embargo, en la noche, se la juega por prendas audaces y looks que, al mismo tiempo, acompañen a su estilo natural.

El estilo de looks nocturnos de Ekaterina Ojeda se destaca por una fuerte impronta urbana, audaz y de estética Y2K, donde el color negro y los detalles llamativos son los protagonistas indiscutidos. Desde seducción lencera y cortes arriesgados, pasando por los brillo y prendas que rompen con lo monocromático, hasta llegar al estilo utilitario e industrial, la estudiante de diseño industrial de 22 años superó los 60 mil seguidores en Instagram, y se llenó de halagos por sus apuestas delicadas, minimalistas y con un fuerte foco en su naturalidad.

Con predominio en su cabello rubio y el minimalismo tendencia: las apuestas Y2K de Ekaterina Ojeda para las salidas nocturnas

Tras el encuentro y la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez, que la convirtió en tendencia y centro de debate en medios de comunicación y redes sociales, Ekaterina Ojeda demostró que es una de las jóvenes que más apuestan en la moda, y que no duda en marcar su personalidad sofisticada y natural en las salidas nocturnas porteñas.

A.E