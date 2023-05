Cinthia Fernández no está teniendo sus mejores días. Luego de su escándalo por la pelea con su vecina y el gas pimienta, ahora la panelista compartió un nuevo problema judicial con su ex, Matías Defederico.

En este caso se trató de un mensaje que Cinthia mostró en sus redes en donde reveló que decidió embargar nuevamente al padre de sus hijas, Charis, Bella y Francesca por incumplimiento de la cuota alimentaria de las niñas.

La modelo compartió este jueves una historia con una imagen en donde aparece la parte de atrás de la cabeza de una persona, que tenía el pelo rapado formando una figura de una “rata”, la manera en la que Fernández se refiere a Defederico desde hace varios meses.

“Aparentemente, Matías no contestó la intimación, así que te mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo”, se pudo leer junto a la foto en un mensaje que los abogados de Cinthia le habían enviado informando la situación con su ex.

“El luchón sigue sin contestar. Ahí va otro embargo de $2.500.000″, escribió la panelista, revelando el millonario embargo que le hizo al exdeportista.

Cinthia Fernández, desesperada por un episodio de violencia que vio en la calle: "Fue horrible"

Hace unos días, la panelista relató un hecho de violencia que vio en plena calle y por el cual tuvo que intervenir. “No saben lo que me acaba de pasar, es horrible. Había ido a un lugar, estaba manejando y veo que una mujer agarra de la cabeza a una criatura de la edad de mi hija y la empieza a maltratar muy fuerte, le sacude la cabeza y le pega con un palo en plena calle, evidentemente pensó que no la veía nadie…”, comenzó Cinthia en sus historias de Instagram.

“Clavé los frenos, no me comí a nadie porque Dios estaba al lado mío y me bajo, encima yo con los antecedentes que tuve yo hace poco, tenía miedo de cualquier cosa. Si hubiese sido por mí, directamente, la dejaba sin hablar en el piso”, continuó en su relato.

“No sé qué pasó después pero fue una situación horrible. Ojalá que se la saquen, era la abuela. Ustedes no saben a esa nenita cómo la zamarrearon, fue una mierda”, continuó desconsolada ante la situación. “Fue re feo... ojalá la agarren y esa nena no sufra más”, cerró entre lágrimas.

