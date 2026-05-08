El acto de homofobia en el entorno de los hijos de Benjamín Vicuña que le generó preocupación

En medio de la promoción de Secreto en la montaña, Benjamín Vicuña participó del programa de streaming “Tapados de laburo” en Olga y sorprendió al compartir una reflexión muy personal sobre la homofobia. Durante la charla, el actor habló sobre la importancia de educar desde el respeto y la diversidad, aunque reconoció que todavía existen conductas discriminatorias profundamente instaladas en algunos ámbitos sociales.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe

Benjamín Vicuña relacionó el mensaje de la obra teatral que protagoniza junto a Esteban Lamothe con experiencias cotidianas que vive como padre. “El amor claramente no tiene color ni género ni nada”, expresó antes de contar una situación reciente que lo dejó preocupado y que, según confesó, lo hizo reflexionar sobre cuánto falta todavía en términos de inclusión y educación.

La situación que tomó por sorpresa a Benjamín Vicuña

Durante la entrevista, Benjamín Vicuña recordó un episodio ocurrido en un cumpleaños infantil al que asistió para buscar a sus hijos. “Una cosa es lo que nosotros les decimos, les traspasamos que es fundamental. Pero el otro día fui a buscar a mis hijos a un cumpleaños de ocho años... uy aquí me van a escrachar los padres”, comentó antes de describir lo que vio.

Benjamín Vicuña

“Los veo a todos que están en una cancha de fútbol y están gritando”, relató en referencia a una canción con contenido homofóbico que los chicos repetían de manera completamente naturalizada. A partir de ahí, Benjamín Vicuña reflexionó sobre cómo ciertos discursos siguen reproduciéndose entre niños y adolescentes. “El otro día también en un acto había unos compañeritos que se burlaban de otro”, señaló.

La responsabilidad de los adultos en el comportamiento de los niños

Lejos de responsabilizar únicamente a los chicos, Benjamín Vicuña apuntó directamente al rol de los adultos y al ejemplo que muchas veces reciben los niños dentro de sus propios hogares: “¿Dónde quedó esta cosa que imponen los profesores y adultos de la diversidad? Todavía queda muchísimo”, sostuvo.

Benjamín Vicuña

“A los padres también nos debería dar vergüenza cuando en alguna salida, se le puede salir la cadena y ahí uno dice, ‘Uy, ahí yo estoy viendo a un papá diciendo eso’”, expresó. "Es terrible, es una frustración y un fracaso para todos como sociedad. Porque creemos que estamos deconstruidos, que los niños entienden, pero al final nos encontramos con una realidad que es mucho más dura”, concluyó Benjamín Vicuña sobre la influencia de los comentarios en los niños.