El Kun Agüero está dando de qué hablar en redes sociales, tras hablar seriamente sobre política y los resultados que dejaron las Elecciones 2023. Cabe destacar que, Javier Milei será el próximo Presidente de Argentina al arrasar con 55, 46% de los votos y el 10 de diciembre estará asumiendo el cargo junto con la vicepresidenta electa Victoria Villaruel.

Sobre este contexto, el exfutbolista habló en streaming con su público y brindó su opinión acerca del futuro del país y sobre del libertario: ‘’El país lleva muchos años mal, no sólo ahora, pero ojalá podamos estar mejor’’, empezó diciendo, un tanto esperanzado que la economía tenga buen rumbo.

Y continuó: ‘’La verdad que miro muchas veces Twitter, me encanta ver tendencias, las noticias, pero la verdad que te da bronca un par de cosas’’, expresó sincero y siguió: ‘’Por ejemplo, hasta el 10 de diciembre, Javier Milei no es presidente, porque es presidente electo y sólo hablan de un avión privado, pero escúchame si todavía no es presidente, ¿cómo paga un avión privado?’’, se preguntó Kun.

Javier Milei

‘’Al final, alguien obviamente me imagino que lo pago, pero digo yo, ¿Qué quieren que el presidente se vaya caminando a Estados Unidos, en colectivo o en moto cómo el Che Guevara?’’’, expresó el exjugador, un tanto indignado por las críticas al economista.

Finalmente, el Kun Agüero manifestó su indignación por lo que ve en redes sociales acerca de las críticas a Javier Milei: ‘’El tipo lo financiaron y se tomó un avión privado. Pero las boludeces que escucho, yo te juro, no entiendo’’, se quejó.

D.M