El Kun Agüero sufrió un incidente mientras disfrutaba de una moto acuática y requirió hospitalización en Miami, según informó TN.

El ex futbolista se encontraba de descanso antes del encuentro de figuras históricas de Conmebol, donde iba a ser el capitán de uno de los grupos. De hecho, había demostrado gran actividad en sus plataformas digitales al prepararse para este acontecimiento.

De acuerdo a lo difundido, Kun Agüero se encuentra en buen estado de salud y sólo sufrió algunos raspones y cortes.

Qué pasó con el Kun Agüero en los Martín Fierro Latino

Kun Agüero fue uno de los invitados a la primera edición de los Martín Fierro Latino que se realizó el pasado lunes en Miami.

El ex deportista asistió con su novia, Sofía Calzetti, pero vivió un incómodo momento que hizo que se fuera de la ceremonia antes de lo previsto.

La noticia la dio a conocer la cuenta oficial de "El ejército de LAM" y compartieron que el exfutbolista de Independiente se molestó al sentirse raro a pesar de haber recibido una de las estatuillas.

'No sé qué hago acá. No sé para qué vine'. Se retiró furioso dejando a Sofía en la butaca sola, ya que no creyó en la trasparencia de los premios", habrían sido las palabras del Kun Agüero.