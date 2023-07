El Polaco es conocido por ir cambiando de parejas y tener muchas mujeres a su alrededor. Hace algunos meses fue noticia cuando trascendió la información de que con Barby Silenzi estaban atravesando una profunda crisis de pareja. De hecho, la bailarina se sentó en LAM, el exitoso programa de Ángel De Brito en las noches de América TV, y confirmó la información.

En esta charla con el conductor y sus angelitas, Barby Silenzi no pudo evitar demostrar su tristeza y rompió en llanto desconsolado por la crisis que atravesaba con El Polaco. Después de esto, ambos confirmaron que habían decidido separarse para dejar de lastimarse mutuamente y no perjudicar a su hijo.

Barby Silenzi y El Polaco

Sin embargo, el tiempo cura todo y parece que así fue. Las heridas en la relación de Barby Silenzi y El Polaco fueron cerrando y decidieron probar una vez más para ver si lo suyo se podía remontar. Así fue como la familia se volvió a unir y ahora parece que todo está mejor que nunca. El cantante, por su parte, lo demostró incluyendo a su media naranja en un sensual videoclip de un nuevo lanzamiento.

El curioso trasfondo en el videoclip de El Polaco y Barby Silenzi

Tras el último lanzamiento, El Polaco habló en Socios del Espectáculo sobre el trasfondo del video que hizo con Barby Silenzi y fue muy honesto al respecto. "Nah. Es una canción romántica. Siempre quise que participe en un tema mío como protagonista. Se dio porque la letra es hermosa, es romántica. Está bueno el tema, es un cover de una canción mexicana que la adapté a nuestro estilo. Es para enamorados", comentó el cantante.

Por último, hizo una fuerte confesión que sorprendió a todos: "Es para un pibe que tiene cola de paja. Bueno, fue mutuo. Tampoco me echen toda la culpa a mí. A veces me decía ‘hermoso, volvé” y a veces era ‘hermosa, volvé’. Fue un 50/50. En la canción el chabón la está esperando después de una pelea. Ella no lo llama, acostumbrado a que ella siempre lo hacía. Se vuelve loco y la llama desesperadamente para que vuelva".

