Sofía Jujuy Jiménez encendió las redes con una escena tan espontánea como divertida, en la que un simple desliz al hablar bastó para que su comunidad saliera con la lupa. Mientras disfrutaba de un día al aire libre, la conductora se grabó con total naturalidad, armó una encuesta para que todos opinaran y dejó escapar un detalle que disparó teorías inmediatas sobre el sexo del bebé que espera junto a su pareja, el empresario norteño Gustavo Qüerio Hormaechea. Lejos de ponerse seria o esquivar el comentario, ella se tapó la boca entre carcajadas y convirtió el tropiezo en un ida y vuelta súper ágil.

A Sofía Jujuy se le escapó el sexo de su bebé

El descuido de Sofía Jujuy que encendió las alarmas sobre su bebé

Todo empezó con Sofía Jujuy Jiménez relajada junto al agua y la arena, con una mano sobre su panza y otra señalando a su novio mientras tiraba la pregunta: "¿Qué dice la gente? Ustedes ¿qué se imaginan? ¿Nena o nene?". Hasta ahí, el video parecía un juego liviano entre amigos. Sin embargo, al contar lo que sentía en ese instante, soltó una frase que hizo frenar a cualquiera: "Yo con muchas ganas de contarles qué sexo es mi bebé, nuestra bebé".

El ida y vuelta con sus seguidores

La reacción fue inmediata: Sofía se llevó la mano a la boca, soltó una risa cómplice y tiró un "No puedo creer" que le sumó picardía al momento. En la misma secuencia apareció la cajita para votar entre "Nena" y "Nene", y en pocos minutos los mensajes se multiplicaron. Muchos seguidores tomaron ese "nuestra bebé" como una pista clarísima, convencidos de que la emoción del momento le jugó una pasada y adelantó más de lo que pensaba.

Sofía Jujuy Jiménez: La defensa entre risas y el juego de las pistas

Lejos de dejar el tema ahí, Sofía Jujuy volvió recostada en una reposera, disfrutando del calor y dispuesta a responderle a su público con desparpajo. "Bueno, veo que viene ganando nena. Porque dicen que dije nuestra bebé", comentó, divertida, mientras acompañaba el relato con gestos expresivos y un tono bien relajado. Para defenderse, explicó que si hubiera dicho la palabra en masculino nadie habría dudado de un varón, y dejó clara su forma de hablar: "Yo no voy a decir 'nuestre' porque no, no hablo así yo".

Junto a la votación, sumó una encuesta con opciones como "Siii", "Mmm ahora no se" y "Es nena", además de una frase al pie que resumió su postura con humor: "No iba a decir NUESTRE BB". Entre bromas, aseguró que todavía "hay que adivinar", prometió "pistas" y cerró el clip con su sello inconfundible, lanzando un "¡Ay! Es que estoy bien enferma" que terminó de darle frescura y cercanía a toda la charla.

Un romance que creció rápido y una noticia reciente

Este episodio llega poco después de que Sofía anunciara que está embarazada, una novedad que llenó de alegría su presente y recibió el cariño inmediato de su gente. Su historia con Gustavo Qüerio Hormaechea comenzó en septiembre de 2025, cuando se conocieron en Tilcara, Jujuy, el 12 de ese mes, y tomó estado público hacia el Año Nuevo siguiente, tras celebrar su primer año juntos en el norte.

Sofía Jujuy espera a su hija para mayo

Con su impronta descontracturada, Jujuy transformó un simple comentario al pasar en el tema del día y demostró que vive esta etapa con humor, complicidad y cero vueltas. Mientras Sofía Jujuy promete nuevas pistas y mantiene el suspenso, cada aparición suya confirma que la dulce espera la encuentra radiante y disfrutando a pleno.