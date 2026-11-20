Sofía Jujuy Jiménez compartió un video que muestra cómo brindó la noticia de su primer embarazo, fruto de su relación con Gustavo Qüerio Hormaechea. Su posteo emocionó a sus seguidores y causó mucha ternura en las rede sociales.

La emotiva reacción de la familia de Sofía Jujuy Jiménez al enterarse de su embarazo

Sofía Jujuy Jiménez atraviesa uno de los momentos más felices y emocionantes de su vida. La influencer anunció que espera su primer hijo con su pareja Gustavo Qüerio Hormaechea y, en las últimas horas, mostró las emotivas reacciones de sus familiares.

Esta semana, Sofía Jujuy Jiménez hizo pública la noticia a través de un emotivo posteo en Instagram, donde expresó la alegría que siente por convertirse en mamá. “Soñé tanto con este momento, no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: voy a ser mamá”, escribió.

Sofía Jujuy Jiménez espera su primer hijo con su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea

Ahora, decidió compartir otro capítulo de esta maravillosa etapa: el momento en que les anunció a sus seres queridos que será madre. A través de un video que publicó en sus redes sociales, la joven mostró que sorprendió a sus dos hermanas y a sus padres con el tierno anuncio. Las imágenes dejaron ver lágrimas, abrazos, sonrisas y mucha emoción.

“Nunca en mi vida sentí tantos nervios y tantas emociones juntas a la vez como en estos cuatro momentos, donde el secretito dejaba de serlo, para pasar a ser la noticia más importante de mi vida, que le daba a las personas más importantes de mi vida”, comenzó contando Sofía Jujuy Jiménez en su publicación.

Sofía Jujuy Jiménez

Así fue la reacción de las hermanas de Sofía Jujuy Jiménez al saber que será mamá

La primera en recibir la noticia fue Inés, su hermana mayor, a quien describió como una persona fundamental en su vida. “Primero a la Inés, mi hermana mayor, la que todo lo sabe y todo resuelve, mi ejemplo, que a su vez estaba acá en Buenos Aires y necesitaba urgente que me pase su obstetra”, relató Sofía Jujuy Jiménez.

Después llegó el turno de Pilar, a quien sorprendió durante una visita al norte del país. “Después la Pilus, que me fui ese finde al norte y pasé primero por Salta y la sorprendí con la remera. Ella más showcera y toda emocional, obvio, pues pisciana, imagínense”, recordó entre risas.

Las lágrimas de su papá y la sorpresa de su mamá

Sofía Jujuy Jiménez le contó la noticia a su padre durante una jornada de trabajo en su provincia natal, mientras compartían un paseo por una plaza. La respuesta del hombre la tomó completamente desprevenida y la emocionó hasta las lágrimas. "Nunca me imaginé su reacción. Me destruyeron sus lágrimas y su carita llena de emoción”, expresó.

La emotiva reacción de la familia de Sofía Jujuy Jiménez al enterarse de su embarazo

Por último, decidió contarle a su mamá, Silvia, durante un fin de semana muy especial. La creadora de contenidos explicó que eligió ese momento porque coincidía con el Día de la Madre y quería sorprenderla con un regalo inolvidable. “Me pareció un gran regalo sorpresa y la que realmente no se imaginó nada de nada acá, fue ella”, contó. Luego, rememoró sobre este momento: "Mamita, lo que te amo dios mío…Me acuerdo y me da mezcla de risa, ternura, amor, todo junto".

Para cerrar su publicación, Sofía Jujuy Jiménez dejó una pregunta que despertó todavía más expectativa entre sus seguidores y que estuvo dirigida especialmente a su mamá. Con mucho humor, hizo referencia a la posibilidad de que llegue una nueva integrante a la familia o que sea otro varón.

La reacción de la mamá de Sofía Jujuy Jiménez al enterarse de su embarazo

“Ahora serás abuela por dos… ¿Acaso te daré la parejita o vendrá otro varoncito?”, escribió, en alusión a su hermana Inés, quien se convirtió en mamá en julio pasado. Así, entre lágrimas, abrazos y reacciones espontáneas, Sofía Jujuy Jiménez le contó a su familia la noticia de su embarazo y aseguró: "Nunca en mi vida sentí tantos nervios".