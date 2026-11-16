Sofía Jujuy Jiménez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y decidió compartirlo con sus seguidores de una manera muy especial. Con una publicación cargada de emoción, ternura y alegría, la modelo y conductora anunció que está embarazada y que cumplirá uno de sus mayores sueños: convertirse en mamá por primera vez.

Sofía Jujuy Jiménez anunció su embarazo

El anuncio de Sofía Jujuy Jiménez estuvo acompañado por un carrusel de fotos y videos en los que mostró distintos momentos de esta noticia tan esperada. Entre las imágenes más significativas se destacó el test de embarazo positivo, una de las primeras pruebas de que su sueño estaba por hacerse realidad. También compartió postales de su incipiente pancita, que ya comienza a asomar, y dejó ver la emoción que atraviesa en esta nueva etapa. Sin ocultar su felicidad, la modelo eligió abrir las puertas de su intimidad para mostrar cómo está viviendo la llegada de su primer hijo.

El test de embarazo positivo de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

Uno de los detalles más originales y emotivos de la publicación fue la manera en la que decidió comunicarles la noticia a sus padres. Para sorprenderlos, preparó una remera muy especial que tenía una frase en el frente: “Pasaron cosas”, acompañada por la imagen de una ecografía de su bebé. Pero la verdadera sorpresa estaba en la espalda, donde se podía leer: “Voy a ser mamá”. Una forma dulce y creativa de revelarles que la familia está a punto de agrandarse y que pronto llegará un nuevo integrante.

Así le dio Sofía Jujuy Jiménez la noticia a sus papás | Instagram

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez por la noticia de su embarazo

La publicación también tuvo espacio para el amor y la complicidad con su pareja. En una de las postales más tiernas, Sofía Jujuy Jiménez aparece abrazada a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, compartiendo juntos la emoción de este momento que cambiará sus vidas para siempre. Las imágenes transmiten la felicidad de ambos ante la llegada del bebé y muestran cómo están comenzando a transitar esta etapa tan especial.

El embarazo de Sofía Jujuy Jiménez | Instagram

Otro de los momentos que se robó todas las miradas fue la imagen de la ecografía, en la que se puede apreciar al bebé que viene en camino. La modelo quiso compartir también esa primera aproximación a su hijo, una de las experiencias más movilizantes de su embarazo. Acompañada por las tomas de su pancita y las distintas escenas de esta revelación, la ecografía se convirtió en una de las protagonistas del álbum con el que decidió hacer público uno de los capítulos más importantes de su historia personal.

Sofía Jujuy Jiménez anunció su embarazo | Instagram

La alegría de Sofía atraviesa cada una de las imágenes y también las palabras que eligió para acompañarlas. “Soñé tanto con este momento no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: Voy a ser mamá”, escribió en Instagram.

Con el anuncio de su embarazo, Sofía Jujuy Jiménez comenzó a escribir una de las historias más importantes de su vida: la de su maternidad. Con estas imágenes la modelo confirmó que un bebé viene en camino y recibió una enorme cantidad de mensajes de cariño y felicitaciones. Mientras tanto, la futura mamá dejó en claro que la emoción le gana a las palabras y que comienza una dulce espera de su primer bebé.