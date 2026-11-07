De Valentín Yan y Dalma Maradona a Pampita y Sofía Jujuy Jiménez: las figuras que dijeron presente en la Bombonera para ver campeón a Boca

Valentín Yankelevich, Dalma Maradona, Pampita y Sofía "Jujuy" Jiménez fueron algunas de las figuras que presenciaron la consagración de Boca Juniors en la Bombonera, este sábado 7 de noviembre. Las historias de Instagram permitieron conocer cómo vivieron el campeonato desde las tribunas, entre fotos familiares, bromas y momentos de emoción.

Valentín Yankelevich y Dalma Maradona: los festejos desde las tribunas

Valentín Yankelevich eligió una perspectiva amplia del estadio, desde la que se observa a los futbolistas caminando por el césped con enormes banderas azules y amarillas, rodeados de fotógrafos y colaboradores. Detrás, las gradas aparecen completamente ocupadas. El piloto, hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, había conseguido seis días antes su primera victoria en el TC2000, disputada en General Roca, Río Negro.

Valentín Yankelevich mostró una vista panorámica de la Bombonera durante la celebración del campeonato.

La hija de Diego Armando Maradona, en cambio, encontró una manera divertida de registrar la noche. Su primera historia incluía una postal tan movida que apenas permitía distinguir a su suegro, vestido con una prenda amarilla. "La foto de mi suegro campeón", escribió, junto a un emoji de risa. La broma no terminó ahí: decidió publicar otra captura igualmente borrosa.

"Si a mi suegro no le gusto su foto anterior! tmb tengo esta!", agregó sobre el segundo intento. Después apareció un aviso que decía: "¡Dalma informa! ¡Para los mejores seguidores del universo! ¡Nos vemos!". Las dos tomas, lejos de retratar con claridad al acompañante, se convirtieron en el centro de una secuencia humorística que mantuvo las expresiones espontáneas de la protagonista.

La tercera publicación cambió de escenario. Desde lo alto de una platea fotografió al protagonista del título de espaldas, quien sostenía una camiseta frente al personal acreditado. Encima colocó una dedicatoria: "Gracias Enner! Estamos tramitando tu monumento". Era su manera de agradecerle al delantero ecuatoriano la jugada que había asegurado el campeonato, cuando las posibilidades de dar la vuelta olímpica parecían esfumarse.

Dalma Maradona bromeó con las fotografías de su suegro y le dedicó un mensaje a Enner Valencia.

A kilómetros de allí, Franco Colapinto siguió el desenlace desde Interlagos, después de terminar 15.º en la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Una computadora reproducía los acontecimientos en Buenos Aires; él llevaba puesta la casaca xeneize y levantaba un puño, mientras que Bizarrap registró esa reacción en una historia de Instagram con la frase "un ogt barbaro" y una etiqueta al piloto argentino.

Franco Colapinto siguió el encuentro desde Brasil y celebró el resultado. La escena fue publicada por Bizarrap.

Pampita y Sofía Jujuy: una celebración entre familiares y parejas

Pampita concurrió acompañada por Beltrán Vicuña, mientras Sofía "Jujuy" Jiménez se ubicó en las gradas junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea. La primera publicó un álbum con retratos y escenas del campo, además de un video que registró uno de los instantes más emotivos de la jornada. Ambas eligieron mostrar a las personas con quienes disfrutaron del encuentro, aunque cada una lo hizo de manera diferente.

No era una salida nueva para la conductora y su hijo. El domingo 1.º de noviembre ya habían asistido al Superclásico que terminó con un triunfo 1-0 frente a River, cuando posaron juntos desde las plateas. Seis días después regresaron con camisetas del club, esta vez para presenciar una definición que dependía también de otros resultados.

En las primeras tomas, madre e hijo aparecen sonrientes ante el celular, rodeados de simpatizantes. Otro retrato la muestra con anteojos oscuros y el cabello recogido, con las bandejas repletas al fondo. El conjunto incluyó además una nube de humo azul y amarillo elevándose sobre la cancha, en una imagen que permite apreciar la magnitud del recibimiento.

Pampita y Beltrán Vicuña disfrutaron juntos de la consagración, entre selfies y vistas del estadio.

El posteo ofreció un instante diferente. La modelo lloró y abrazó con fuerza al adolescente durante los festejos, cerca del terreno de juego, antes de volver a sonreír. Él también la rodeó con los brazos. Para acompañar la secuencia, ella eligió apenas tres corazones, dos azules y uno amarillo, sin agregar explicaciones escritas.

Pampita abrazó a Beltrán Vicuña entre lágrimas después del gol que aseguró el campeonato.

La presentadora jujeña, en tanto, optó por una selfie con el empresario salteño. Ella luce una gorra negra y sonríe hacia la cámara; él lleva una campera con el escudo de la institución, en tonos azul y oro. Detrás se distinguen varias filas ocupadas por hinchas, algunos pendientes de lo que sucedía sobre el césped. La pareja había celebrado su primer aniversario en septiembre, con un viaje a Tilcara, donde se conocieron.

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea posaron sonrientes entre los hinchas.

Valentín Yankelevich, Dalma Maradona, Pampita y Sofía "Jujuy" Jiménez presenciaron la vuelta olímpica desde las tribunas. Franco Colapinto, en cambio, celebró desde São Paulo, todavía concentrado en sus obligaciones automovilísticas. La última jugada conectó dos escenarios distantes y desató reacciones que quedaron registradas por los protagonistas de aquella noche.