Así es el nuevo living de Camila Galante y Leandro Paredes: moderno, minimalista y con el sillón que es tendencia

Camila Galante y Leandro Paredes presentan su nuevo living moderno y minimalista, donde el sillón de líneas amplias se convierte en el eje de la habitación. La propuesta combina tonos neutros, detalles elegantes y una disposición que integra comodidad y diseño en un mismo espacio, sumando elementos que refuerzan la armonía visual.

Leandro Paredes y Camila Galante mostraron como es su nuevo living moderno

Camila Galante y Leandro Paredes renovaron el living de su casa con las tendencias actuales en interiorismo, con un estilo moderno y minimalista. El sillón elegido como protagonista marca la pauta de la decoración, acompañado por materiales nobles y una iluminación natural que potencia la armonía del ambiente, en un entorno pensado para unir funcionalidad y estética.

El nuevo living de Camila Galante y Leandro Paredes

En las últimas horas, la influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron la nueva decoración que ella y el futbolista eligieron para renovar su hogar. Su posteo dejó ver una ambientación que se apoya en una paleta de tonos neutros, con predominio de beige y gris, que aportan calidez y amplitud

El elemento central del living es el sillón de líneas amplias y mullidas, una pieza XL que hoy marca tendencia en decoración y que se convierte en el foco visual del ambiente. Su diseño no solo responde a criterios estéticos, sino también a la funcionalidad, ya que se adapta a reuniones familiares y momentos de relajación de Camila Galante y Leandro Paredes.

El nuevo living de Camila Galante y Leandro Paredes

Además, la publicación de la influencer dejó ver mesas de apoyo de diseño liviano, superficies en mármol y detalles metálicos que refuerzan la estética contemporánea. Estos elementos aportaron equilibrio y continuidad visual, generando un entorno armónico que se integra con el comedor, potenciando la idea de espacios abiertos.

Minimalista y con sillones tendencia: El renovado living de Leandro Paredes y Camila Galante

Los grandes ventanales del living de Camila Galante y Leandro Paredes cumplen un papel fundamental en la ambientación del lugar. A través de cortinas de caída suave, la luz ingresa y acompaña la decoración acogedora. Este recurso potencia la sensación de amplitud y refuerza la idea de un espacio pensado para la vida cotidiana.

El nuevo living de Camila Galante y Leandro Paredes

Cada detalle del nuevo living responde a una planificación que resalta la elegancia sin perder la funcionalidad. Los materiales seleccionados aportan un aire sofisticado, mientras que la paleta neutra asegura versatilidad y continuidad con el resto de la casa. El sillón, como pieza central, se convierte en un ícono de estilo y refleja una tendencia en alza.

El living comedor de Camila Galante y Leandro Paredes se organiza bajo un concepto abierto que integra los dos espacios en un mismo entorno armónico y uniforme. La disposición del mobiliario favorece la continuidad visual y la amplitud, logrando que el área social de la casa se perciba como un espacio único y funcional.

Camila Galante y Leandro Paredes

Camila Galante y Leandro Paredes mostraron en su nuevo living un espacio moderno y minimalista, donde el sillón se convierte en el protagonista de la ambientación. La propuesta se apoya en tonos neutros y detalles elegantes que refuerzan la armonía visual, integrando la casa bajo un concepto abierto que une comodidad y diseño.

VDV