Nicole Neumann reveló la firme charla que tuvo con Manu Urcera por una "crisis": "Ahora las cosas cambiaron"

Nicole Neumann reveló la firme charla que mantuvo con Manu Urcera en medio de rumores de crisis, destacando cómo la llegada de su hijo Cruz transformó la dinámica familiar. La modelo señaló que los cambios recientes en su vida personal implicaron una reorganización de rutinas y prioridades, un proceso que ambos atraviesan con ajustes constantes.

En medio de rumores de crisis: Nicole Neumann rompió el silencio y reveló la charla que tuvo con Manu Urcera

Nicole Neumann habló sobre su relación con Manu Urcera en medio de los rumores de crisis que los rodean. La modelo dejó en claro que los cambios recientes en su vida familiar redefinieron tiempos y prioridades en la pareja. Además, resaltó que esta etapa representa un desafío compartido, donde la adaptación se convierte en parte del día a día.

Nicole Neumann y Manu Urcera

En las últimas horas, la también presentadora dio un móvil en LAM (América), donde rompió el silencio después de que su esposo diera una entrevista. “Me empecé a cuestionar que soy un poco egoísta, pero no a propósito ni me siento orgulloso de eso”, comentó el piloto. Además, destacó que al haber realizado siempre un deporte individual eso también lo traslado a su vida diaria.

Durante el móvil, Nicole Neumann aclaró: “Crisis no, pero sí… yo a veces le voy diciendo que ahora las cosas son así, cambiaron, no son como antes”. Además, defendió a Manu Urcera pero dejó en claro cómo ve la situación: “Está enamorado de su bebé y Cruz es un mini Manu… pero bueno, cuesta, con mi primera hija lo padecí”.

“Cuando uno está acostumbrado a tener sus cosas y de golpe, la maternidad y paternidad es resignar, correrte del centro y priorizar al otro”, continuó. Por otro lado, reconoció que el deportista está acomodando su rutina a la vida diaria familiar: “A él le encantaría estar mil horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarte tiempo libre para el bebé”.

Nicole Neumann contó cómo sigue la relación con Manu Urcera luego de su “crisis”

En otro tramo de la entrevista, Nicole Neumann explicó que la conversación con su marido fue necesaria para ajustar expectativas y poder replantearse cómo organizar las rutinas. “Ahora las cosas cambiaron, no es lo mismo cuando uno vive para uno mismo que cuando tenés una personita esperando a que llegues para jugar con vos”, comentó.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Además, la conductora también se diferenció en cuanto a su manera de vivir la maternidad con sus hijos. A pesar de tener experiencia destacó que sus preocupaciones son las mismas. “Yo soy muy obse con todo, hasta con Cruz, que es el cuarto hijo, tiene líneas de fiebre y me preocupo igual que con los cuatro”, agregó.

En su paso por LAM (América TV), Nicole Neumann también aprovechó para decir lo que piensa de Manu Urcera como padre: “Padrazo podemos decir, me sorprendió que él decía que no iba a cambiar pañales y de entrada ya me dijo ‘yo lo cambio’”. Respecto a la posibilidad de ampliar la familia, Nicole confesó: “Nunca descarto nada porque nunca se sabe, está difícil, cuatro hijos ya es un montón”.

Nicole Neumann, Indiana, Allegra, Sienna Cubero y Cruz Urcera

Nicole Neumann reveló la firme charla que tuvo con Manu Urcera por una “crisis” y aseguró que ahora las cosas cambiaron, marcando un nuevo rumbo en su vida familiar. La modelo destacó que la llegada de su hijo Cruz transformó rutinas y prioridades, y que junto a su marido atraviesan una etapa de reorganización.

VDV