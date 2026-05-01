El emotivo momento de Camila Galante y sus hijos al conocer a Gia, la hija de Oriana Sabatini

Camila Galante y Oriana Sabatini, finalmente, se reencontraron en el país tras el nacimiento de Gia, la pequeña hija de la artista y Paulo Dybala. Mediante Instagram, la esposa de Leandro Paredes mostró el momento en que sus hijos conocen a la bebita y se emocionan hasta las lágrimas.

Camila Galante conoció a Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El reencuentro entre Camila Galante y Oriana Sabatini en la Argentina estuvo cargado de emoción y ternura, y quedó inmortalizado en una serie de imágenes que rápidamente conmovieron a sus seguidores en redes sociales. Las esposas de Leandro Paredes y Paulo Dybala, quienes se conocieron en Europa y construyeron una gran amistad, volvieron a compartir tiempo juntas pero esta vez con una nueva integrante: Gia.

La pequeña, que nació el pasado 2 de marzo en Italia, se llevó toda la atención en el encuentro y enterneció a Camila Galante y sus hijos. A través de sus historias de Instagram, la pareja del jugador de Boca Junios compartió distintos los distintos momentos que vivieron con la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. En las postales se puede ver a los más chicos visiblemente emocionados, curiosos y felices al interactuar con la beba, en un clima íntimo y familiar.

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“Las amo mucho”, escribió Camila Galante sobre una de las imágenes, dejando en claro el fuerte vínculo que las une. La imagen más conmovedora se dio cuando Victoria, la hija de la empresaria cosmética, se acercó a conocer a la Gia Dybla. La jovencita no ocultó su emoción y felicidad al ver a la pequeña por primera vez.

También hubo espacio para risas entre amigas: en otra de las fotos se las ve compartiendo una charla distendida, reflejando una relación que trasciende el tiempo y la distancia. En las primeras postales se puede ver la manito y el pie de Gia, lo que generó aún más ternura en Instagram. "La amo con todo mi corazón", contestó Oriana Sabatini junto a un emoji de corazón y otro de una carita emocionada.

Camila Galante, Leandro Paredes y sus hijos junto a Oriana Sabatini en Italia.

Oriana Sabatini y Camila Galante: una amistad que nació en Italia y se consolida en la Argentina

La amistad entre Camila Galante y Oriana Sabatini no es nueva. Se conocen desde hace años y supieron sostener el vínculo a pesar de sus agendas laborales. Mientras Camila Galante acompaña la carrera futbolística de Leandro Paredes y tiene su propia empresa de cosméticos, la hija de Catherine Fulop construyó su camino artístico y su vida personal junto a Paulo Dybala, con quien recientemente formó una familia.

Precisamente, la estadía de ambas y sus vidas similares en el viejo continente hizo que conectaran rápidamente y formen una relación cercana. Lo cierto es que la llegada de Camila Galante y Leandro Paredes a Buenos Aires en 2025 fue una de las cosas más dolorosas que debió enfrentar Oriana Sabatini ya que junto a ella compartía mucho tiempo.

Oriana Sabatini y Camila Galante, una amistad que nació en Italia y se consolida en la Argentina

Ahora, ambas se reencontraron y no dudaron en mostrar la intimidad de la reunión que disfrutaron en el país. Sin dudas, el regreso de la actriz para ver a sus familiares y también cumplir con algunos proyectos laborales, entre ellos el lanzamiento de su primer libro, fue la excusa perfecta para visitar a su gran amiga Camila Galante con su hija Gia.

De esta manera, el emotivo momento de Camila Galante y sus hijos al conocer a Gia, la hija de Oriana Sabatini dejó en evidencia la profunda amistad entre ambas y el inicio de un nuevo capítulo que las une aún más: la maternidad. Entre charlas, abrazos y mucha complicidad, la publicación reflejó un vínculo genuino que crece con el paso del tiempo.