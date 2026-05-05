Así es la casa de Nicole Neumann: reconstruida por completo, sustentable y diseñada por ella misma

Nicole Neumann tiene una casa en un destacado country que fue reconstruida por completo y diseñada por ella misma para ser sustentable y seguir su estilo. Cada elección, desde los materiales hasta la distribución de los ambientes, refleja su participación activa y la búsqueda de un espacio pensado para compartir en familia.

Desde la reconstrucción hasta el diseño: Nicole Neumann se involucró en cada detalle de su casa

Nicole Neumann decidió en 2021 encarar un proyecto personal que transformó por completo su hogar. La modelo se involucró en cada detalle de la reconstrucción, desde la elección de pisos y cerámicos hasta los revestimientos exteriores, con el objetivo de crear un espacio sustentable y funcional, buscando unir un estilo único con confort cotidiano.

Nicole Neumann

A través de sus publicaciones fue mostrando cómo avanzaban las obras y cómo iba armando su nuevo lugar. Las imágenes mostraron como la cocina se caracteriza por tener un concepto abierto que la integra con el sector del comedor, generando amplitud y continuidad visual. Los grandes ventanales son protagonistas permitiendo que el contacto con el exterior sea constante.

Además, en este ambiente de la casa Nicole Neumann eligió instalar una isla que se conecta en la misma altura con una barra para desayunar, logrando un espacio práctico y moderno. Cada elección, desde los materiales hasta la distribución de los ambientes, estuvo marcada por la participación de la modelo.

La cocina de Nicole Neumann

La propiedad de la presentadora no solo se destaca por su diseño moderno, sino también por la manera en que fue pensado. La sustentabilidad, la amplitud de los espacios y la conexión con el exterior son ejes que atraviesan cada rincón. Su participación activa en el proceso reafirma su interés por construir un espacio que represente su identidad.

Jardín con flores y pileta gigante: los detalles exteriores de la casa de Nicole Neumann

En el exterior, la propiedad de Nicole Neumann fue revestida con fibra cemento en color blanco, un material que simula paneles de madera y no requiere mantenimiento. Esta elección reforzó la idea de mantener la sustentabilidad mientras se aporta un estilo contemporáneo. Además, se construyó un balcón que ofrece vistas privilegiadas al lago del country y al jardín, convirtiéndose en uno de los rincones más destacados.

Nicole Neumann

Dentro de la residencia, el patio abierto es otro de los puntos centrales del proyecto. Allí se diseñó un espacio verde con gran variedad de plantas y se construyó una pileta de gran tamaño, acompañada por una zona de descanso para tomar sol. La modelo también decidió colocar un deck de madera, pensado para compartir momentos en familia y disfrutar del entorno natural.

El proyecto se desarrolló en un country de Tigre, donde Nicole Neumann encontró el espacio ideal para levantar su nueva casa. La ubicación le permite disfrutar de la tranquilidad del entorno y de las vistas al lago, integrando naturaleza y diseño en un mismo lugar. La obra, que demandó meses de trabajo, se convirtió en un reflejo de su estilo.

Nicole Neumann

Nicole Neumann tiene una casa que fue renovada por completo y diseñada por ella misma con un enfoque sustentable y adaptado a su estilo personal. Cada decisión refleja su participación y la intención de crear un espacio moderno y funcional. Con ambientes integrados y un jardín pensado para disfrutar en familia, la propiedad se consolidó como un proyecto que combina diseño, naturaleza y vida cotidiana.

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