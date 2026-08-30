El look Princesa de Sarah Burlando en la Gala de Margarita Barrientos: diadema, moño y cola de novia

La noche solidaria organizada por Margarita Barrientos reunió a numerosas figuras del espectáculo nacional en una velada inolvidable. Sin embargo, una de las grandes protagonistas de la alfombra fue la pequeña Sarah Burlando, de 3 años, quien acaparó la atención de los medios con un estilismo de auténtica princesa de cuento de hadas.

Sarah Burlando junto a su mamá deslumbró en la gala solidaria de Margarita Barrientos

Sarah Burlando: Un estilismo de cuento de hadas

La pequeña hija de Fernando Burlando y Barby Franco lució un vestido blanco de inspiración nupcial. La prenda principal consistía en un diseño confeccionado en satén brillante, con un corte clásico de tirantes finos y una falda vaporosa de gran volumen que se desplegaba con elegancia al caminar. En la parte posterior, el outfit incorporaba un gran moño estructurado que caía en una sutil cola de novia de raso ancha, aportando un movimiento etéreo y elegante a su figura infantil.

Sarah Burlando sorprendió con un vestido de inspiración nupcial: Blanco, diadema, moño y cola

Para completar el look de princesa, la niña llevó una diadema fina y delicada adornada con pedrería y perlas brillantes que sujetaba su cabello suelto con ondas suaves. Sus zapatos blancos estilo "guillermina" coronaron un conjunto donde cada accesorio cumplía un rol fundamental en la estética general. Durante la velada, ella caminó de la mano de su madre mientras saludaba a los invitados con su inconfundible ternura, cautivando a los fotógrafos presentes. Las luces del salón reflejaban la pureza del blanco de su ropa, mientras ella giraba mostrando la amplitud de su falda con total naturalidad y gracia.

Sarah Burlando y el emotivo encuentro con Mirtha Legrand

Uno de los momentos más memorables de la noche ocurrió cuando la pequeña se acercó con absoluta simpatía a la mesa principal para saludar a la legendaria conductora Mirtha Legrand. Con una postura dulce y una pequeña distinción en sus manos, la niña entregó un obsequio especial a la diva de los almuerzos, quien la recibió con una sonrisa cálida y un tierno abrazo. Las cámaras capturaron el instante exacto en que ambas interactuaron con una complicidad entrañable que enterneció al público entero del salón.

Posteriormente, la mini fashionista recorrió las mesas del recinto entregando pequeños detalles artesanales a los comensales, entre quienes se encontraban reconocidas personalidades del espectáculo y la política nacional. Cada uno de ellos la agasajó con besos y muestras de cariño, reconociendo su simpatía arrolladora y su impecable desenvolvimiento en medio de tantas cámaras. Su padre, Fernando Burlando, la alzó en brazos en varios momentos de la noche, mientras ella reía y disfrutaba de los aplausos que le dedicaban desde distintos sectores del salón principal. La complicidad familiar se palpaba en el ambiente, convirtiendo la gala benéfica en una noche inolvidable para todos los asistentes.

El tierno posteo de Barby Franco en las redes sociales

Horas después de finalizado el evento, Barby Franco utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la emoción de haber participado en la gala solidaria organizada por Margarita Barrientos. En su publicación, la modelo escribió un mensaje conmovedor donde agradeció la invitación y destacó la importancia de colaborar con la obra comunitaria que funciona en Los Piletones. Las palabras de la modelo reflejaban el orgullo profundo que sentía al ver a su hija desenvolverse con tanta alegría en un acontecimiento de semejante magnitud pública.

El encuentro de Sarah Burlando con Mirtha Legrand

El posteo incluyó además una mención especial hacia la participación de su hija, Sarah Burlando, destacando el momento en que entregó la distinción a la señora Mirtha Legrand con su ternura característica. La publicación acumuló rápidamente miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiosos por parte de sus seguidores, quienes destacaron tanto la solidaridad de la familia como la belleza del vestuario elegido para la ocasión. De esta manera, la noche quedó grabada no solo en la memoria de quienes asistieron al evento, sino también en el universo digital donde el look de la niña se convirtió en viral absoluto.