La historia de amor de Nico Repetto y Florencia Raggi: el peso del pasado, la vida nómade que formaron y las mil crisis que no los vencieron

Nicolás Repetto y Florencia Raggi son una de las parejas más consolidadas y queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, su historia de amor comenzó de manera inesperada cuando ella tenía apenas 22 años y él ya era una figura consagrada de la televisión, con dos matrimonios anteriores y tres hijos. Pese a ello. el flechazo surgió durante una visita de la modelo al programa Nico y, aunque inicialmente se resistió a la invitación del conductor, finalmente decidió darle una oportunidad.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto

Con el paso de los años, la pareja logró mantener su relación alejada de los escándalos y construyó una familia ensamblada que luego se amplió con la llegada de sus propios hijos. Hubo momentos de crisis, cambios y decisiones que los llevaron incluso a una vida entre Buenos Aires y Punta del Este, pero ambos eligieron seguir apostando por el amor que construyeron.

El día que Florencia Raggi conoció a Nicolás Repetto

En 1995 Florencia Raggi fue invitada a Nico, el programa que Nicolás Repetto conducía por entonces en Telefe. Para ese entonces, ella era una joven modelo de 22 años, reconocida internacionalmente y enfocada en su carrera. Él, uno de los conductores más famosos de la televisión argentina. La química fue inmediata, aunque ambos intentaron disimularla frente a las cámaras.

Una de las primeras fotos de Florencia Raggi y Nicolás Repetto juntos

Durante aquella emisión, el presentador no ocultó su interés. Horas más tarde, se comunicó con ella para invitarla a cenar; sin embargo la modelo negó en un primer momento, pero él insistió y finalmente se encontraron unos días después en un bar cerca del río, en zona norte. A partir de ese encuentro comenzó una historia que terminaría cambiando la vida de ambos. Con el tiempo decidieron convivir y, aunque recién doce años después de conocerse formalizaron su relación con el matrimonio, desde aquellos primeros años fueron construyendo un vínculo que se mantuvo lejos de las miradas más escandalosas del espectáculo.

El peso del pasado y la familia que Flor Raggi y Nicolás Repetto lograron construir juntos

Para Florencia Raggi, avanzar en aquella relación también significaba animarse a una historia que, por entonces, podía resultar incierta. Y es que Repetto ya tenía dos matrimonios anteriores y tres hijos, mientras que ella se definía como una mujer más “Susanita”. Además, la diferencia de edad y la enorme popularidad del conductor hacían que el comienzo de la relación llamara especialmente la atención.

Florencia Raggi confesó que Nicolás Repetto ha sido una de sus mejores decisiones

Sin embargo, la modelo eligió escuchar lo que sentía: “Fue uno de esos llamados contundentes de los que hablaba, si siento algo de manera muy profunda, avanzo”, explicó en entrevistas anteriores. Con el tiempo, aquella decisión terminó convirtiéndose en una familia. Primero llegó una dinámica ensamblada junto a los hijos de Repetto, Valeria, Nicolás y Juana, y después nacieron Francisco y Renata, los dos hijos que tuvieron juntos.

La filosofía de vida de Florencia Raggi y las crisis que atravesaron juntos

Florencia Raggi también lleva una vida marcada por los cambios. Dejó profesiones, cambió de escenarios y se animó incluso a una vida nómade entre Buenos Aires y Punta del Este. Disfruta del contacto con la naturaleza y de la energía del mar, aunque también reconoce que necesita de la ciudad, su movimiento y el contacto con otras personas.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto prometieron elegirse diariamente

A lo largo de los años, Florencia Raggi y Nicolás Repetto también atravesaron distintas crisis. Personas cercanas a ambos aseguran que hubo momentos difíciles, pero que siempre decidieron apostar nuevamente por la relación. En una de esas etapas, incluso, se habrían prometido permanecer juntos hasta el final de sus vidas, en una suerte de segundo casamiento íntimo: “Hasta el final juntos”, se dijeron. Desde entonces, continúan compartiendo una vida que, lejos de permanecer estática, encontró su propia manera de reinventarse.