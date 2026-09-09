Hay eventos que trascienden. Que van más allá del lujo como vidriera, dejando algo más que un desfile de celebrities de alta gama. Y en ese mix entre glam y compromiso, como ya es tradición, se impone Fundaleu. Que con convocatoria casi perfecta (con Mirtha Legrand ausente con aviso por su cuadro de salud respiratorio bronquial), en el Alvear Palace Hotel, celebró su histórica gala solidaria.

Susana Giménez brilló en la gala de Fundaleu

Bajo el lema “Famosos por la vida”, la esperada noche VIP transcurrió a puro baile, reencuentro entre colegas, pero con un objetivo claro: acompañar la incansable tarea que la fundación lleva adelante en materia de asistencia, investigación y docencia de enfermedades oncohematológicas.

Susana Giménez junto al PR Wally Diamante en la Gala de Fundaleu.

Si bien la convocatoria reunió a los famosos más resonantes de la industria local, la velada, en su edición 27°, se elevó con la llegada de Susana Giménez –y todo su charme– una vez que los asistentes ya estaban acomodados en sus lugares asignados.

Andrea Frigerio e Iván de Pineda.

Como en cada edición, personajes del espectáculo colaboraron como “Celebrity Waiters” –entre ellas figuras como Nicole Neumann y Lizy Tagliani, por nombrar algunas de las que se “calzaron” el delantal de camareras para servir a los comensales– y los brindis entre colegas fueron protagonistas en una noche de baile y gastronomía regada de Luigi Bosca De Sangre.

Rossella Della Giovampaola, Mercedes Sarrabayrouse, Valentín Yankelevich, Susana Giménez, Marcelo Fernández y Julia Martínez Rolón.

La mesa principal y más codiciada fue sin dudas la de Susana, sentada junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, donde también se ubicó su íntima amiga Teté Coustarot y Rossella Della Giovampaola, que asistió acompañada por el joven piloto Valentín Yankelevich, en representación de su abuelo Gustavo Yankelevich.

Lizy Tagliani, Marley, Mecha y Susana en la Gala de Fundaleu.

Más allá del varieté de diseños fashionistas para todos los gustos, el look fresco y primaveral de Susana, by Maison Alaïa, se llevó todas las flores. La diva, que lució un rodete recogido con mechones a los lados, posó con un vestido largo negro de silueta entallada, con estampado floral en tonos claros y para completar el total-look, sobre el vestido le dio el toque Susanesco: abrigo de piel en la misma gama black para sumar dramatismo y elegancia a un outfit perfecto. Que además complementó con bolso de mano en el mismo tono y detalle dorado.

Su y el reencuentro con Miguel del Sel.

Si bien fue una gala en la que primó la paleta del negro como comodín neutral, looks como el de la exprimera dama Juliana Awada, con un vestido de Javier Saiach en total-white, encaje floral y transparencias con falda en varias capas de tul translúcido, o el de la siempre chic Mariana Fabbiani, con un vestido de silueta recta en tono champagne cubierto de aplicaciones brillantes efecto metalizado y flecos de pedrería, by Gabriel Lage, ganaron en audacia.

Susana, Mariana Fabbiani by Lage y Eduardo Cohen y su perrito Tinto.

Entre las celebrities locales convocadas al lujoso hotel porteño encabezada por Marley, Araceli González y Fabián Mazzei, además se destacaron Agustín “Soy Rada” Aristarán, Sabrina Garciarena junto a Germán Paoloski, Benjamín Alfonso, Guillermina Valdés, Luis y Bernarda Cella, Anita Rusconi, Facundo Arana, Ginette Reynal, Evangelina Anderson, Laurita Fernández y Matías Busquet, Bárbara Lombardo, Gabriel Corrado y su mujer Constanza Feraud, Barbie Simmons y Jorge Reale, Débora Plager, Elba Marcovecchio, Nachito Elizalde, Gastón Edul, Roberto Funes Ugarte, Miguel del Sel, Andrea Frigerio, Maru Botana, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, Cristina Pérez, Elina y Eduardo Costantini.

Los “celebrity waiters” posan en el escenario montado en el salón dorado del Alvear.

Además de figuras de la industria de la moda como Soledad Solaro, Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, Fabián Zitta, Evangelina Bomparola, Adrián Brown y Benito Fernández. Personalidades políticas como la del diputado nacional Luis Petri y el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, también se hicieron lugar.

Los famosos dijeron presente en la noche solidaria en el Hotel Alvear.

Y a título benéfico –lo que los convocó hasta allá– la del lunes a la noche fue también la ocasión elegida por la fundación para presentar uno de sus proyectos institucionales más relevantes de los últimos años: la construcción de un nuevo centro médico que unificará las tres sedes con las que hoy cuenta Fundaleu.