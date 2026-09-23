Benjamín Vicuña: “Fui cambiando, aprendiendo como papá. Hay cosas que no repetiría”

Benjamín Vicuña compartió una reflexión personal sobre la etapa que atraviesa junto a sus hijos y cómo fue transformando su mirada con el paso de los años. Entre aprendizajes, nuevas experiencias y cambios de perspectiva, el actor repasó aspectos de su vida familiar que hoy ocupan un lugar central en su rutina y en las decisiones que toma cada día. Con una historia marcada por distintas etapas y desafíos, habló sobre el valor de adaptarse a los cambios que trae el crecimiento de los hijos y sobre las enseñanzas que fue incorporando.

Benjamín Vicuña enterneció a todos con una reflexión sobre la crianza de sus hijos

A lo largo de casi dos décadas de paternidad, Benjamín Vicuña asegura que su mirada sobre la crianza cambió tanto como él mismo. En una charla íntima con Angie Landaburu para Ángeles y Demonios, el actor reflexionó sobre el paso del tiempo, las experiencias que acumuló junto a sus hijos y los desafíos que enfrenta en cada nueva etapa. Lejos de presentarse como alguien que tiene todas las respuestas, reconoció que aprendió sobre la marcha y que hoy observa algunos momentos del pasado con una perspectiva distinta.

Benjamín Vicuña y sus hijos, Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio

“Fui cambiando, aprendiendo como papá. Hay cosas que no repetiría”, admitió el actor al hablar de la evolución que experimentó desde que tuvo a su primer hijo siendo muy joven. Además, explicó que no solo cambió él, sino también el contexto en el que se desarrolla la crianza. Según comentó, en estos años se transformaron los paradigmas educativos, los enfoques sobre la infancia y hasta las herramientas disponibles para acompañar a los chicos. Por eso considera que sigue siendo la misma persona, aunque con más recursos para afrontar situaciones.

Al repasar sus comienzos como padre, Benjamín Vicuña recordó que tuvo que combinar la crianza con una carrera en pleno crecimiento. Sin plantearlo desde el arrepentimiento, sostuvo que hizo lo que pudo en cada momento. Explicó que hubo períodos con mucho trabajo, viajes y compromisos profesionales, mientras que hoy la madurez le permite tomar decisiones diferentes. En ese sentido, señaló que actualmente puede darse el lujo de priorizar una vida más cercana a sus hijos, valorando especialmente la presencia cotidiana.

Benjamín Vicuña

Uno de los temas que más destacó fue el desafío permanente de adaptarse a cada etapa de crecimiento. El actor chileno contó que actualmente está aprendiendo a ser padre de un adolescente, una experiencia que definió como particularmente exigente. Según explicó, esa etapa obliga a reinventarse constantemente, a buscar nuevas herramientas y, en ocasiones, a pedir ayuda. También remarcó la importancia del diálogo y de transmitir valores que considera fundamentales, como la empatía y el respeto.

Benjamín Vicuña reveló que sus aprendizajes de la paternidad llegaron con el tiempo

La convivencia con hijos de distintas edades implica una organización permanente. Entre sonrisas, Benjamín Vicuña aseguró que tiene un verdadero “ministerio de logística” funcionando todos los días para coordinar horarios, actividades y rutinas. Explicó que el orden resulta esencial cuando se trata de una familia numerosa y destacó el buen diálogo que mantiene con las madres de sus hijos para facilitar esa dinámica cotidiana. Para él, esa comunicación es una parte importante de la crianza y del acompañamiento.

Benjamín Vicuña y sus hijos, Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio

En la entrevista también habló sobre la decisión que marcó su vida durante los últimos años al establecerse en Argentina para estar cerca de ellos. Aunque su carrera le permite trabajar en distintos países y mantiene un fuerte vínculo con Chile, explicó que eligió priorizar la convivencia diaria. “Hago un acto de amor que es instalarme acá, vivir y vivir el día a día con ellos, estar”, expresó. Incluso señaló que, si surgiera la posibilidad de trasladarse de manera permanente por cuestiones laborales, preferiría asumir él el esfuerzo antes que alterar la rutina de sus hijos.

Dentro de esa mirada también aparece la idea de acompañar las decisiones futuras de cada uno de ellos. Al referirse a la posibilidad de que sus hijos decidan vivir en otro país cuando sean mayores, Benjamín Vicuña aseguró que estaría dispuesto a apoyarlos. Considera que salir al mundo puede ayudar a construir identidad y sumar experiencias personales. “Lo acompañaría en la decisión que sea”, afirmó al hablar sobre ese escenario.

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña transita una etapa en la que la experiencia acumulada durante casi dos décadas le permite observar su recorrido desde una perspectiva diferente. Con hijos de distintas edades y realidades, reconoce la importancia de adaptarse a cada momento, acompañar los cambios y seguir incorporando herramientas para fortalecer los vínculos familiares. Entre la organización cotidiana, la transmisión de valores y la presencia constante en la vida de sus hijos, el actor muestra una mirada centrada en el aprendizaje continuo.

VDV