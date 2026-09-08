Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca con una emotiva carta: “Fuiste un pequeño milagro”

Benjamín Vicuña decidió volver a dedicar uno de sus posteos a su hija mayor, Blanca Vicuña Ardohaín. La niña, fruto de su relación con la modelo argentina Carolina "Pampita" Ardohain, falleció trágicamente el 8 de septiembre de 2012 en Chile, a los seis años de edad, tras contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México. Desde ese día, ambos padres no dudan en compartir y recordar a su primera hija en todo momento. Este 8 de septiembre, a 14 años del hecho, el actor posteo un desgarrador y tierno homenaje, demostrando que el lazo con su hija trasciende la distancia física y que el legado de Blanca sigue guiando sus pasos todos los días importantes.

Benjamín Vicuña, Blanca Vicuña

Las palabras de Benjamín Vicuña al homenajear a su hija mayor, Blanca

El 8 de septiembre representa una fecha de dura e importante para Benjamín Vicuña y Pampita. Cada aniversario de la partida de Blanca Vicuña se vuelve un momento para sus padres, quienes eligen recordar el brillo de su hija mayor con un respeto sagrado. En esta ocasión, el actor chileno abrió su corazón para dedicarle una nueva y conmovedora carta pública. En su cuenta de Instagram, compartió una postal de ambos abrazados, mientras disfrutaban de un almuerzo familiar.

Junto a esta foto, Benjamín Vicuña describió el peso físico y emocional que le genera esta fecha al escribir: “Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello”. De esta manera, relató que, en la intimidad de su hogar, utiliza este día para reunir a los hermanos de la niña y mantener viva su esencia a través de anécdotas compartidas, asegurando que no se acaban las ganas de honrar su legado.

Finalmente, el actor dejó en claro el profundo e histórico aprendizaje que le dejó su primogénita al afirmar de forma desgarradora: “Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue”. La emotiva carta cierra como un canto absoluto a la resiliencia y el amor eterno, confirmando que toda la familia sigue adelante “honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido”.

Las palabras de Benjamín Vicuña al homenajear a su hija mayor, Blanca

Leonardo Ardohaín también homenajeo a Blanca

Benjamín Vicuña no fue el único en homenajear a Blanca en este día. Algunas personas de la familia del actor y de Pampita también se pronunciaron al respecto. El que más llamó la atención fue Leonardo Ardohaín, hermano de mayor perfil bajo de la modelo, quien utilizó sus redes para dejar sus palabras a su sobrina con un texto repleto de ternura y nostalgia. Con dos postales en una plaza, demostrando la sonrisa y confidencia de Blanca con sus primos, expresó su dolor.

“Cómo te gustaban los regalos simples, romper los envoltorios cuando llegábamos”, recordó. Además, describió la pureza y los valores que ella transmitía en el día a día de la familia, asegurando conmovido que “eras un ángel, tan buena, cariñosa, agradecida, bondadosa, simple”. A pesar del dolor, Leonardo destacó el enorme aprendizaje que les dejó su presencia en este mundo, concluyendo su mensaje con una profunda reflexión sobre su propósito y una eterna declaración de afecto: “Llegaste para enseñarnos cosas simples, a valorar la vida, la familia, sos y serás única. Te amo por siempre, Blanca”.

Las palabras de Leonardo Ardohaín en homenaje a Blanca

El conmovedor homenaje de Benjamín Vicuña y Leonardo Ardohaín demuestra que el recuerdo de Blanca permanece intacto en el corazón de su familia. Tras las emotivas cartas publicadas en redes sociales, miles de seguidores se volcaron a las plataformas para expresar su cariño y acompañarlos en este doloroso aniversario con miles de me gusta y comentarios de apoyo.

A.E