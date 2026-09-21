Así fue el debut de Amancio Vicuña en su primer mini campeonato de fútbol, acompañado por su papá Benjamín, la China Suárez y Mauro Icardi

A sus seis años, Amancio Vicuña ya tiene al fútbol entre las actividades que practica habitualmente. La China Suárez compartió durante los últimos meses algunos registros de su hijo dentro de una cancha, donde comenzó a entrenarse y a sumar sus primeras experiencias con la pelota.

Las prácticas del pequeño también comenzaron a aparecer en las redes sociales de su mamá. La actriz mostró en distintas oportunidades imágenes de su hijo durante los entrenamientos, mientras participaba de diferentes ejercicios con la pelota.

Este domingo, la China reveló que Amancio había disputado su primer campeonato de fútbol. “Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, escribió sobre una fotografía en la que se lo veía sonriente, con la camiseta de la Selección Argentina y junto a otros chicos dentro del campo de juego.

La familia unida para apoyar a Amancio (Instagram)

Durante la competencia, el pequeño convirtió un gol y su mamá registró el momento en sus historias de Instagram. “Y metió gol”, escribió la actriz junto a otra fotografía de su hijo, una de las postales con las que mostró cómo había sido su participación en el torneo.

Así fue el primer campeonato de fútbol de Amancio Vicuña

Amancio Vicuña consiguió convertir durante el torneo y protagonizó un intercambio con su mamá cuando hablaron sobre lo ocurrido dentro de la cancha. La conversación quedó registrada en uno de los videos que la actriz publicó entre sus historias.

“¿Quién metió su primer gol?”, le preguntó la China. “¿Mi primer gol?”, respondió él, sorprendido. La actriz aclaró inmediatamente: “Bueno, en un campeonato”. Sobre el video también escribió “Se agrandó”, después de la reacción de su hijo. Mauro Icardi estuvo presente durante la jornada y acompañó a la China junto a otros integrantes de la familia. En una de las fotografías compartidas por la actriz aparecen también Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Marcela Riveiro, la mamá de Eugenia.

Benjamín Vicuña también acompañó a su hijo durante el campeonato y mostró sus propios registros de la jornada. El actor chileno publicó un video de la previa, en el que se pudo ver la arenga que realizaron los chicos antes de salir a jugar.

Los primeros pasos de Amancio Vicuña en el fútbol

Amancio Vicuña ya practicaba este deporte antes de participar del campeonato. En diciembre de 2025, cuando tenía cinco años, la China había mostrado imágenes de su hijo entrenando en la Barça Academy Istanbul, la escuela de fútbol del Barcelona en Estambul. En aquella oportunidad, la actriz publicó fotografías y un breve video de una de las prácticas. El pequeño apareció jugando junto a otros chicos y pateando al arco, en uno de los primeros registros que su mamá difundió sobre sus entrenamientos de fútbol.

Amancio Vicuña disfrutando del fútbol (Instagram)

Este fin de semana Amancio Vicuña hizo sus primeros pasos en el futbol debutando en un mini campeonato, acompañado de sus padres Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suarez, junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi. De esta manera la familia ensamblada hace su primera aparición en público después de mucho tiempo.