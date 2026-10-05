Benjamín Vicuña viajó a Madrid para filmar su nueva película: Cómo se llama y cuál es el nuevo desafío en su carrera

Benjamín Vicuña regresó a Madrid para comenzar un nuevo proyecto profesional en una ciudad que ocupa un lugar importante dentro de su recorrido como actor. Desde la capital española, el intérprete compartió una postal y aprovechó el viaje para recordar los trabajos que construyeron su vínculo con ese destino a lo largo de casi dos décadas.

En su publicación, Vicuña repasó aquel camino desde Fuera de carta, su primera experiencia cinematográfica en Madrid, y recordó títulos como Los hombres de Paco, Vis a Vis, Inés del alma mía y El silencio de Marcos Tremmer, además de la gira teatral de Eva Perón, de Copi. Esta vez, el regreso tiene como motivo un nuevo rodaje junto a Álex de la Iglesia, realizador con quien viene de compartir otra experiencia cinematográfica.

Cómo se llama la nueva película de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña comenzó a trabajar en El malentendido, la nueva película de Álex de la Iglesia. El proyecto es una sátira bélica escrita por el cineasta junto a Eugenio Lasarte y se desarrolla alrededor de un conflicto entre dos potencias europeas ficticias llamadas Litovenia y Stalovaquia.

Benjamín Vicuña regresó a Madrid para comenzar el rodaje de El malentendido (Instagram)

La historia parte de un error diplomático que altera la relación entre ambos países. Después de años de tensión, una intervención durante una asamblea es interpretada de manera equivocada y termina provocando una escalada que conduce a la guerra. La propuesta combinará el humor característico de De la Iglesia con elementos propios del cine bélico, siguiendo tanto a quienes toman las decisiones como a los personajes que padecen sus consecuencias.

El proyecto también tendrá una particularidad en su producción: el rodaje se dividirá entre España y Chile. El director había adelantado que los interiores se realizarían durante octubre en territorio español, mientras que en noviembre el equipo se trasladaría al país sudamericano para filmar los exteriores y las escenas vinculadas al campo de batalla.

La llegada del actor a Madrid coincide así con el comienzo de esa primera etapa de trabajo. En la publicación que realizó desde la ciudad, el actor presentó El malentendido como un nuevo capítulo dentro de su extensa relación profesional con España y recuperó algunos de los proyectos que realizó allí desde sus primeros trabajos en el país.

El particular personaje de Benjamín Vicuña en El malentendido

Benjamín Vicuña asumirá en El malentendido un personaje directamente involucrado en el origen del conflicto que impulsa la historia. Según adelantó Álex de la Iglesia al referirse a la película, el chileno interpretará a un diplomático cuya intervención desencadenará buena parte del caos entre los dos países ficticios.

El intérprete asumirá un particular personaje en la nueva película de Álex de la Iglesia (Instagram)

A partir de ese momento, su personaje intentará solucionar las consecuencias de lo ocurrido, aunque cada una de sus decisiones irá complicando todavía más el escenario. Ese recorrido lo llevará a perder progresivamente el control mientras intenta reparar una crisis que no deja de crecer, colocando a Vicuña en un registro atravesado por el absurdo y la tensión que caracterizan buena parte de la filmografía del realizador español.

La convocatoria significa además una nueva colaboración entre ambos después de Felicidades, adaptación cinematográfica de la obra teatral encabezada por Adrián Suar y Griselda Siciliani. La producción fue filmada en Buenos Aires y tiene previsto su estreno a través de Netflix.

Durante aquella experiencia, De la Iglesia destacó el trabajo del actor chileno y su capacidad para realizar propuestas durante las escenas. Poco después de ese primer rodaje juntos, Vicuña volvió a ser convocado por el director para incorporarse a El malentendido, una producción que tendrá filmaciones previstas tanto en España como en Chile.

Vicuña compartió una postal desde Madrid y recordó algunos de los trabajos que realizó en España (Instagram)

La película contará también con figuras como Alberto San Juan, Antonio Resines y Pepón Nieto. Sin embargo, el personaje de Vicuña tendrá una relación directa con el incidente que pone en marcha la trama, al quedar involucrado en una sucesión de errores diplomáticos cuyas consecuencias irán creciendo a lo largo de la historia.

El regreso de Benjamín Vicuña a Madrid recupera una ciudad ligada a distintos momentos de su trayectoria y, al mismo tiempo, abre un nuevo capítulo profesional. Casi dos décadas después de sus primeros trabajos allí, el actor vuelve por El malentendido, un proyecto que lo reencontrará con Álex de la Iglesia y lo llevará a interpretar a un hombre que deberá enfrentar las consecuencias de un conflicto que él mismo contribuyó a desatar.