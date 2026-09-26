Benjamín Vicuña recibió a su sobrino Diego, que es actor y músico: "Ilustre visita"

Benjamín Vicuña es el integrante más conocido de una familia en la que el arte aparece en distintas generaciones. El actor chileno, que construyó gran parte de su trayectoria entre su país y la Argentina, creció junto a sus hermanos Juan Pablo, Carolina y María José, quienes eligieron mantener una exposición pública considerablemente menor. El intérprete es el menor de los cuatro hijos de Juan Pablo Vicuña Parot e Isabel Luco Morandé, y con el paso de los años algunos de sus sobrinos también comenzaron a desarrollar sus propios recorridos profesionales.

Dentro de ese entorno, las disciplinas creativas ocuparon lugares diferentes. Juan Pablo se vinculó con la arquitectura y María José desarrolló su actividad dentro de las artes visuales, mientras que una nueva generación comenzó a acercarse a la actuación y la música. Uno de los integrantes que siguió ese camino fue Diego Gabarró Vicuña, quien se formó profesionalmente y logró construir un perfil propio sin limitar su carrera al vínculo familiar con el reconocido protagonista chileno.

Diego Vicuña logró construir un perfil propio sin limitar su carrera al vínculo familiar (Instagram)

Quién es Diego Gabarró Vicuña, el sobrino de Benjamín Vicuña

Diego Gabarró Vicuña, sobrino de Benjamín Vicuña, se formó profesionalmente en actuación y es exalumno de la Universidad Finis Terrae, institución chilena que incluso volvió a convocarlo años después para participar de una actividad durante su Semana de la Cultura. Uno de los trabajos que le permitió alcanzar mayor exposición llegó con Edificio Corona, teleserie emitida por Mega en la que interpretó a Nicolás, novio de Catalina, el personaje encarnado por Paula Luchsinger. Aquella participación permitió que su nombre comenzara a circular con mayor fuerza dentro de la televisión de su país.

Su recorrido frente a cámara también tuvo puntos de contacto con el de su tío. En 2018, ambos coincidieron en un proyecto audiovisual y el actor celebró públicamente aquella experiencia con una fotografía en la que escribió “Actuando juntos”. Tres años después volvió a manifestar su apoyo cuando el joven formaba parte de Edificio Corona y aseguró estar “muy orgulloso de mi sobrino actor”. Esas apariciones permitieron conocer una relación que, además del vínculo familiar, encontró distintos cruces dentro del ambiente artístico.

Diego Gabarró Vicuña desarrolló su carrera entre la actuación y la música (Instagram)

Sin embargo, la actuación nunca fue la única disciplina que despertó su interés. Paralelamente comenzó a desarrollarse como compositor e instrumentista y la guitarra se convirtió en uno de los elementos centrales de su identidad artística. En 2021 presentó “Indiferencia”, una canción en la que participó desde la composición y también desde la ejecución de distintos instrumentos. Con el tiempo, esa búsqueda musical fue ganando terreno hasta transformarse en uno de los ejes principales de su presente profesional.

El proyecto musical de Diego Vicuña

Diego Gabarró Vicuña desarrolla actualmente su etapa como solista bajo su proyecto musical llamado Ojo Sur. Utilizando ese nombre presentó en noviembre de 2025 “Abre Mis Cadenas”, uno de los primeros lanzamientos de esta nueva propuesta y adelanto de un trabajo discográfico desarrollado de manera independiente. El artista participó en las guitarras, el bajo y la voz principal de una canción atravesada por elementos del rock alternativo y el folk rock, mientras continuaba trabajando en nuevas composiciones. La cuenta @ojo_sur se convirtió además en el espacio desde el que muestra esta faceta de su carrera.

Benjamín Vicuña destacó el presente artístico de su sobrino en Instagram.

Ese nombre fue precisamente el que apareció nuevamente en las redes sociales de Benjamín Vicuña. Durante un reciente encuentro familiar, el actor compartió una fotografía juntos, reunidos alrededor de una mesa. Debajo de la postal decidió destacar las dos disciplinas que atraviesan la carrera del joven y escribió: “Ilustre visita: @ojo_sur, mi sobrino actor y músico”, mencionándolo debajo de la imagen.

El mensaje de Benjamín Vicuña a su sobrino (Instagram)

La imagen volvió a reunir públicamente a ambos después de los distintos momentos profesionales que habían compartido a lo largo de los años. Benjamín Vicuña volvió así a destacar el presente de Diego Gabarró Vicuña, esta vez no solamente por su recorrido como actor sino también por la etapa que atraviesa como músico. Entre trabajos frente a cámara y el crecimiento de su proyecto, el artista continúa construyendo una carrera propia dentro de una familia en la que distintas generaciones encontraron en el arte una parte propia de su identidad individual y colectiva.