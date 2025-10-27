El enojo de la familia de Ricardo Fort contra Virginia Gallardo: “Ella quería despegar su imagen de la de Ricardo”

En la antesala de las Elecciones Legislativas 2025, Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, sorprendió a todos con un posteo en sus redes sociales en el que recordó a Ricardo Fort, su expareja fallecida en 2013. La publicación, acompañada de una imagen abrazada al recordado empresario, despertó una ola de comentarios y no pasó desapercibida.

Virginia Gallardo y Ricardo Fort

“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, escribió Virginia Gallardo en Instagram. Sin embargo, el gesto no fue bien recibido por el abogado de los hijos de Ricardo, Marta y Felipe Fort, quien consideró que el mensaje fue “una movida política” y no un homenaje genuino.

La contundente declaración de César Carrozza

En diálogo con Intrusos, César Carrozza, representante legal de los hijos de Ricardo Fort, se mostró molesto con la publicación de Virginia Gallardo y apuntó directamente contra la intención detrás del posteo: “Me hizo ruido, en realidad nadie tiene que ser hipócrita, a mí solo no me hizo ruido. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se utilizó a Ricardo y fue lo único que yo dije”, sostuvo.

El letrado recordó además que Virginia Gallardo se había negado a participar en la bioserie sobre la vida del empresario, argumentando que quería mantener distancia mediática: “Vi que posteó después Virginia, pero me pareció que en el momento que ella dice que no quería participar de la bio de Ricardo porque quería despegar su imagen, está en todo su derecho si no quiere aparecer”, remarcó César Carrozza.

Ricardo Fort

Del mismo modo, el abogado agregó: “En el transcurso de todo este tiempo, Virginia no puso una imagen de Ricardo ni para su fecha de nacimiento y fallecimiento, no hizo imágenes de esa situación. Nosotros no vamos a mandar una carta documento ni vamos a pedir un cachet por el uso indebido de la imagen, pero esto es un uso de imagen”.

Finalmente, César Carrozza cerró contundente: “Para todo el mundo Ricardo es el Comandante Fort, entonces me parece que a ella lo que le sirvió fue utilizar su imagen para recordar que estuvo en su vida y fue una de las personas importantes de él”.

La respuesta de Virginia Gallardo al abogado

Fiel a su estilo directo, la ahora diputada electa por La Libertad Avanza utilizó su cuenta de X para contestarle a César Carrozza: “Qué raro que el abogado de la familia hace más de 15 años diga que yo quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo, pero claro, era redituable ellos!”, escribió Virginia Gallardo.

Virginia Gallardo en X

Para darle mayor fuerza a su declaración, agregó: “PD: Hay archivo del mismo abogado defendiéndome en ese momento. Memoria”. Con este mensaje, Virginia Gallardo dejó en claro su postura y reavivó una polémica que parecía haber quedado en el pasado, pero que, una vez más, vuelve a poner su historia con Ricardo Fort en el centro de la escena mediática.