Mauro Icardi recordó el cumpleaños de su hija con un sentido mensaje con indirecta incluida: "Aunque la vida nos tenga lejos""

Este 27 de octubre, Isabella Icardi cumple 9 años. Y ya tuvo un gran festejo adelantado que organizó su mamá, Wanda Nara, que durante el fin de semana le dio a su hija una fiesta soñada entre castillos, diversión y alegría. Y a primeras horas de esta jornada, fue su padre, Mauro Icardi, quien la saludó mediante redes sociales, con un fuerte mensaje en el que recordó que aún sigue vigente la batalla judicial para poder vivir con ella.

El mensaje de Mauro Icardi para su hija, Isabella

Desde su viaje por Italia, Mauro Icardi eligió las primeras horas de la Argentina de este lunes 27 de octubre para celebrar virtualmente los 9 años de su hija menor, Isabella. El jugador abrió su corazón para recordarle a su hija, que aún espera por un encuentro, a más de tres meses de irse del país y con una vigente batalla judicial con la que pida la restitución internacional de sus dos hijas.

"Feliz Cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa .9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos “Pepita”", comenzó. Y siguió: "Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te Amo con todo mi corazón"

Noticia en desarrollo