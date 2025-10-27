Las celebridades están conectadas a la industria de la moda y a la vida de la ciudad. Es por eso que buscan la tranquilidad en la naturaleza y en el estilo de vida saludable, rodeada de espacios verdes y huertas propias. Nicole Neumann es una de las influencias más importantes, ya que no duda en compartir en sus historias de Instagram recetas veggie o diferentes comidas para mantener la rutina. En las últimas horas, mostró orgullosa la cosecha que obtuvo de su granja y sus seguidores no tardaron en felicitarla.

La cosecha de Nicole Neumann que obtuvo de su huerta personal

Nicole Neumann es una de las modelos más importantes de las redes sociales y los medios de comunicación. Su capacidad de marcar tendencias y lucirlas en su propio estilo la volvieron una de las más seguidas en Instagram. Sin embargo, también busca mostrar un estilo de vida saludable para ella y su familia, donde la cocina natural y veggie se complementa con las rutinas de entrenamiento y sus trabajos en la televisión y las marcas de ropa.

Es por eso que, lejos de su hogar, tiene una granja personal donde cría y protege animales, y tiene su propia huerta de donde obtiene los mejores ingredientes para todas sus recetas. En su cuenta de Instagram, no duda en subir cómo de a poco va creciendo, y cómo sus hijos la acompañan en cada momento para aprender de la naturaleza. En las últimas horas, mostró con orgullo la cosecha que obtuvo de la misma, y sus seguidores quedaron sorprendidos al respecto.

En sus historias de Instagram, compartió una foto que decía: "De mi huerta", acompañado de dos emojis tiernos. En la misma se veían todas clases de verduras verdes de gran tamaño, y perfectas para el consumo. Las mismas iban desde acelgas, col rizada, berzas y apio hasta hinojo y puerros, guardados en bolsas y cajas y listos para preparar diferentes recetas deliciosas. Sus seguidores no dudaron en responderle la misma, felicitándola por cómo había crecido su cosecha y sorprendidos ante el tamaño de la misma.

Nicole Neumann no solo es la reina de las tendencias y la moda, sino que también es una de las influencias del estilo de vida saludable más importantes de los últimos años. En todo momento, busca estar rodeada de espacios verdes y actividades al aire libre, para conectarse con la naturaleza y aprender de una rutina sana y tranquila. Es por eso que se volvió una de las celebridades con huerta propia, y con una cosecha que le permite mantener sus alimentos más frescos.

