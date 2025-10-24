Lourdes Fernández habló de Leandro García Gómez: aseguró que está bien con su pareja

Después de casi un día internada en el Hospital Fernández, Lourdes Fernández fue dada de alta y continúa recuperándose mientras la causa judicial en torno a su pareja, Leandro García Gómez, sigue en desarrollo. El caso de su desaparición y posterior encuentro, generó conmoción en el mundo del espectáculo tras las denuncias de Lissa Vera y de Mabel López, madre de Lourdes, quienes alertaron sobre la situación de la artista y denunciaron al hombre por privación ilegítima de la libertad.

Lourdes Fernández

Con su salida del hospital, Lourdes Fernpandez volvió a ser protagonista al ofrecer su versión ante los profesionales médicos y, posteriormente, ante la Justicia. Si bien los informes clínicos reflejan su estado físico y emocional, los investigadores judiciales remarcan que esos relatos no reemplazan su declaración formal, ya que ambos registros tienen valor distinto en el proceso.

La contundente declaración de Leandro García Gómez

Ángel de Brito, durante la última emisión de LAM, reveló que Leandro García Gómez sigue detenido mientras avanza la investigación. El conductor además reveló la declaración que el empresario habría realizado, donde reconoció haber consumido cocaína y sostuvo que Lourdes Fernández estaba en su departamento “por voluntad propia”. Aseguró que la cantante “no quería ver a su madre” y remarcó que “no le tocó un pelo”. Tras esas afirmaciones, decidió no responder más preguntas ante las autoridades.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández

Estas palabras corresponden exclusivamente a su versión de los hechos, la cual será contrastada con otros testimonios y pruebas reunidas en el expediente. La Justicia busca establecer si existió o no coerción sobre Lourdes y si su permanencia en el domicilio de Leandro García Gómez fue realmente voluntaria.

El inesperado testimonio de Lourdes Fernández

Durante su primer contacto con el personal del Hospital Fernández, Lourdes Fernández manifestó que se encontraba “bien con su pareja” y reafirmó su decisión de no querer ver a su madre en este momento. Estas declaraciones forman parte de su historia clínica y reflejan su situación emocional tras los hechos denunciados.

Lourdes Fernández

Sin embargo, para la Justicia, los dichos de Lourdes Fernández son analizados con sumo cuidado. De acuerdo con las fuentes citadas por LAM, su testimonio podría estar condicionado por la relación de violencia que habría mantenido con Leandro García Gómez. Por eso, tanto su declaración formal como su relato médico serán piezas clave para entender lo ocurrido y determinar los próximos pasos de la causa.