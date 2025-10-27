Así es la lujosa habitación de Oscar Ruggeri: estilo industrial, lujosa y funcional

Oscar Ruggeri volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus anécdotas futboleras ni por su característico sentido del humor, sino por las impresionantes reformas que realizó en su casa de Pilar. El exfutbolista decidió renovar por completo algunos sectores de su vivienda, apostando por un estilo industrial que combina lujo, funcionalidad y un profundo valor sentimental. Para ello, volvió a confiar en la misma firma que ya había trabajado en los vestidores de su hija Cande Ruggeri, y los resultados no tardaron en captar la atención de todos sus seguidores.

Oscar Ruggeri presumió orgulloso su nuevo espacio personal

Según se pudo ver en un video que el propio Oscar Ruggeri compartió a modo de agradecimiento en su cuenta personal de Instagram, se mostró orgulloso del nuevo espacio donde guarda no solo su indumentaria diaria, sino las prendas y los objetos más preciados. En ese material audiovisual relató, con su clásica espontaneidad, que un día decidió llamar a los diseñadores de la empresa en cuestión y proponerles un nuevo desafío, pero esta vez para uno de los rincones más importantes de su hogar. “Los llamé un día a los chicos y les dije que quería que me hagan esto”, comentó con entusiasmo, mientras recorría la amplia zona de vestidor, equipada con materiales de primera calidad y una estética moderna estilo industrial.

Oscar Ruggeri | Instagram

Sin embargo, el campeón del mundo no se conformó solo con ampliar su vestidor, agregando diversos boxes para colocar pantalones, remeras y buzos en forma de vitrina junto con una enorme cajonera en la parte inferior. Inspirado por su pasión por el fútbol y la gran cantidad de trofeos acumulados a lo largo de su carrera, “El Cabezón” les propuso a los especialistas crear un espacio único: un museo personal. Allí, el comentarista deportivo planea exhibir camisetas, trofeos, medallas y pelotas que marcaron sus años dentro de las canchas y que hoy forman parte de su historia.

Desde la empresa encargada del diseño revelaron que el proyecto fue creciendo con el paso de los días y que Ruggeri se involucró en cada detalle. Uno de los encargados contó que, además del vestidor con un elegante mueble central, ya están trabajando en la ambientación: “Tiene una isla también en el vestidor. Y ahora en una habitación le estamos armando el museo donde tiene todas las medallas, trofeos, camisetas…”. Una propuesta que busca unir estética con emoción, transformando un cuarto común en un auténtico templo del deporte.

Las imágenes publicadas en la famosa red social de la camarita muestran el proceso de montaje y adelantan parte del resultado final. Estanterías amplias, iluminación cálida y una cuidada selección de materiales dan vida a un espacio que no solo será funcional, sino también representativo de una trayectoria llena de triunfos. Aunque la obra aún no está terminada, el exjugador de la Selección Nacional ya se entusiasma con la idea de ver el resultado completo.

“Miren cómo está. Hasta me hicieron esto que es para sentarme y ponerme las zapatillas porque estoy un poco grande ya. Después quedó un lujo. Hasta tiene un sistema para bajar las camisas que están colgadas. Los pantalones ordenados. Todo funciona muy bien”, detalló con entusiasmo.

Cabe resaltar que esta empresa de mobiliario se ha convertido en una de las favoritas de las figuras del espectáculo y el deporte. Además de trabajar con Oscar Ruggeri y su familia, fueron los responsables del vestidor de Diego Brancatelli, los espejos del Tucu López y las mamparas de baño de Luciana Elbusto, consolidando su reputación en el diseño personalizado y de alto nivel.

Con esta nueva etapa de reformas, Oscar Ruggeri demuestra que, más allá del fútbol, sigue apostando a su imagen, atesorando las conquistas más importantes de su vida. Su casa de Pilar se transformó así en un reflejo de su historia: moderna, cálida y llena de estilismo.

NB