Los tres impactantes vestidos que lució Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15

Este sábado 25 de octubre, Matilda, la hija de Mariana Fabbiani, celebró su esperada fiesta de 15. Si bien la joven cumplió los años el pasado mayo, la familia eligió celebrarlo en esta fecha, con un mega evento en el exclusivo Alvear Icon, uno de los salones más prestigiosos de Buenos Aires.

Así fueron los tres vestidos de Matilda Chihade en su fiesta de 15

Ese glamour que se pudo apreciar en el hotel, no se limitó solo a la locación. Matilda contó con el trabajo de Gabriel Lage, que diseñó tres vestidos a medida para ella. Durante la noche, la joven tuvo tres cambios de ropa, uno para cada ocasión.

Para la recepción, Matilda lució una pieza haute couture en tono rosa, realizada a mano con bieses de satín, estratégicamente dispuestos. El vestido, que envolvía con suavidad el cuerpo de la homenajeada, fue diseñada a medida para ella.

Luego llegó el turno del vestuario principal. Se trató de otra pieza de alta costura, esta vez en tono oro, con un delicado escote y breteles finos, realizada sobre base de transparencia nube con tull, aplicado con cristales y escamas de hilo de seda. A eso se sumaron los importantes flecos bordados a mano en cristal, que le aportaron movimiento y luminosidad al vestido creado a medida.

Matilda, la hija de Mariana Fabbiani.

Por último, para el final de la fiesta, Matilda lució una pieza haute couture realizada en red plateada, que reposa sobre una base de satín oro suave. La misma, también creada a medida, estuvo embellecida con flores de guipur bordadas en cristales, que le otorgaron un toque refinado.

El vestido de Mariana Fabbiani para la fiesta de 15 de su hija

Mariana Fabbiani, mamá de Matilda, también lució una pieza haute couture diseñada por Gabriel Lage, creada a medida para ella. Se trató de un vestido realizado sobre gasa bordada en conos destellantes que generan un impacto luminoso, con escote corazón con lazada, sostenida en delantera y un gran tajo.

Matilda, su mamá y su abuela junto a Gabriel Lage.

Sin dudas, la fiesta de 15 de Matilda Chihade fue uno de esos eventos que ninguno de los asistentes podrá olvidar y que combinó el glamour y la alta costura. Aunque la espera haya sido larga, la hija de Mariana Fabbiani vivió su gran noche y todo estuvo a la altura de lo que se podría esperar.