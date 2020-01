El excéntrico hábito de Vicky Xipolitakis con la ropa

Disfrutando a full de su soltería, Vicky Xipolitakis confió cuál es su más curioso hábito.

Alejada de Javier Naselli y viviendo el crecimiento de su pequeño Salvador Uriel, la diva aseguró que tiene una costumbre polémica.

“No soy una compradora compulsiva. Yo la ropa la uso una vez, por eso nunca me alcanza. La uso una vez y nunca más. No soy de repetir. Este equipo no me lo vas a volver a ver, así que mirámelo mucho”, dijo la rubia en Cortá por Lozano.

Luego, aclaró qué es lo que hace con la vestimenta que deshecha. “Dono mucho. La última vez, cuando cumplí un millón de seguidores en Instagram, me fui a la plaza a repartir la ropa, pero se la robaron toda. Cuando estaba abriendo el bolso, se lo llevaron”, dijo y añadió: “Había mamás con bebés y no tuvieron nada, así que armé una merienda en la puerta de mi casa y bajé pañales de Salvador”.